Brian Van Hinthum

Donderdag 11 mei 2023 15:36

Het hele verhaal tussen de beveiliging en Sir Jackie Stewart in Miami kreeg natuurlijk een hoop media-aandacht waar vooral om gelachen kon worden. Ralf Schumacher onthult nu echter dat hij samen met Jenson Button een ervaring heeft meegemaakt die een stuk minder aangenaam was. De Duitser raakte daarbij zelfs gewond.

Het eerste beveiligersverhaal begon met Martin Brundle en Stewart. Op zondag liepen beide heren voor de heuse gridwalk over het asfalt en eerstgenoemde hoopte een interview met tennislegende Roger Federer te houden. Zoals wel vaker was er echter een muur aan beveiligers aanwezig, maar daar liet Stewart zich niet door aan de kant zetten. De drievoudig wereldkampioen besloot de stoute schoenen aan te trekken en het 'gevecht' met de beveiliging aan te gaan. De Schot beloofde aan Sky Sports-verslaggever Brundle zijn interview. "Je kan Sir Jackie Stewart niet weigeren!", riep hij, alvorens hij de muur van beveiliging opzocht. Het zorgde voor hilarische beelden, waar Stewart uiteindelijk als winnaar uit de strijd kwam.

Schumacher is boos

Een ludiek verhaal dus. Schumacher heeft op zijn beurt een wat minder leuke herinnering aan de beveiliging in Miami. De Duitser zou met 'brute kracht' aan de kant gezet zijn door de dienstdoende beschermers en hij doet bij Sky Sports Deutschland zijn verhaal. "De beveiliging had een gebied afgezet met touw voordat de top drie teambazen arriveerde. Dat was prima. Jenson Button wilde bijvoorbeeld door de area gaan van binnenuit, maar een beveiliger hield hem op een onplezierige manier tegen totdat iemand van de Formule 1 zijn excuses aanbood. Er was totaal geen overzicht", briest de analist.

Idioten

Hij vervolgt zijn tirade. "De beveiliging duwde mij op brute wijze omver, wat mij ontzettend veel pijn deed. We kunnen de schrammen best vergeten, maar het werkt gewoon niet zo. Ik verwacht een excuus, maar het is nog veel belangrijker dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Tijdens de live-uitzending zei ik al voor de camera dat het idioten waren. Dat neem ik niet terug. We zullen contact opnemen met de Formule 1. We werden als door een stoomwals omver gebeukt, met brute kracht. Dat is onacceptabel. We stonden nooit in de weg", besluit hij.