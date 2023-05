Lars Leeftink

Max Verstappen valt niet alleen in de prijzen op de baan, maar ook daarbuiten. De documentaire MAXimum Verstappen: The Flying Dutchman won een prijs in de categorie 'Athlete Video Profile' tijdens de AIPS Awards.

De prijs, die in Seoul werd uitgereikt, wordt vergeven door de International Sports Press Association. De documentaire is een Oostenrijkse productie van ServusTV, waarin fans wat meer beelden achter de schermen te zien krijgen. Het is alles behalve de enige documentaire die de afgelopen periode gemaakt is over de tweevoudig wereldkampioen, want ook bij Viaplay zijn er flink wat te vinden waar fans zich meerdere uren mee kunnen vermaken. MAXimum Verstappen: The Flying Dutchman is dus in de prijzen gevallen.

Awards

Er zijn maar liefs dertig verschillende categorieën waarin prijzen verdeeld worden, waaronder dus de categorie Athlete Video Profile. Christian Nehiba, hoofd van de sportredactie van ServusTV, reageert op de award. "Een eersteklas documentaire gewijd aan één van de beste atleten ter wereld is gemaakt door twee filmmakers (Nikolaus Machacek en Nikolaus Streche, red.) die al vele jaren succesvol samenwerken met ServusTV. Ons hele team is trots op deze prijs."

Verstappen 2023

De kans is vrij groot dat er ook over het seizoen 2023 van Verstappen een documentaire gemaakt gaat worden, wellicht zelfs meerdere. De Nederlander heeft dertig punten meer verzameld in 2023 na vijf races dan vorig jaar het geval was en kan zijn records voor het hoogste aantal punten, podiumplekken en overwinningen tijdens een seizoen in de Formule 1 aan gaan scherpen. Aangezien tot nu toe alleen Sergio Pérez een uitdager is geweest, is dit met zo weinig mogelijk uitvalbeurten en mechanische problemen een realistisch doel.