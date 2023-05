Brian Van Hinthum

Donderdag 11 mei 2023 07:59

Charles Leclerc kent voorlopig geen eenvoudig seizoen in de Formule 1. De coureur uit Monte Carlo klaagt steen en been over de Ferrari en maakt daarnaast ook nog regelmatig een foutje, zoals in de kwalificatie in Miami. Jolyon Palmer denkt dat het zaak is voor de Monegask om zijn verwachtingen een beetje bij te stellen.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet varen met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen over de lastig te besturen auto en het lijkt er dan ook op dat de Monegask momenteel met de ziel onder zijn arm rondrijdt in de Formule 1. Zo kwam hij in Miami niet verder dan een kleurloze zevende stek.

Veel fouten

Het is dan ook niet gek dat de kritiek begint toe te nemen op de man die zevende staat in het wereldkampioenschap. Ook Palmer neemt de 25-jarige coureur onder de loep. "Voor zo'n getalenteerde coureur is het niet gek om te zeggen dat hij een hoop fouten maakt. We hebben het gezien vanaf zijn eerste seizoen bij Ferrari in 2019, toen hij in Q2 crashte terwijl hij kans had op pole, waarna hij zichzelf vermanend toesprak met de beruchte 'I am stupid'-boardradio", stelt de voormalig coureur in zijn column voor Formula 1.

Verwachtingen bijstellen

Hij vervolgt: "Jaren later zien we weer een crash in de Bakoe-kwalificatie en nu weer één in Miami. We zagen ook zijn crash in Imola vorig jaar en een doorslaggevende vanuit de leiding in Frankrijk. Beide keren vocht hij voor de overwinning. Leclerc klaagt over de inconsistentie van de Ferrari. Dat kan best waar zijn, maar zijn prestaties mogen ook in twijfel getrokken worden. Is hij aan het zoeken naar rondetijden die er niet zijn in een auto die niet zo snel is als de Red Bull? Het lijkt erop dat hij zijn verwachtingen een beetje bij moet stellen", besluit Palmer.