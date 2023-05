Las Vegas deelt eerste kiekjes van opbouw circuit

Remy Ramjiawan

Woensdag 10 mei 2023 11:23 - Laatste update: 11:31

Het duurt nog wel even voordat het Formule 1-circus neerstrijkt in Las Vegas, maar in de Amerikaanse gokstad is er al wel begonnen met de bouw van de paddock. Pas in november zal de 22e ronde van het kampioenschap plaatsvinden in de stad en de organisator deelt de eerste kiekjes van de opbouw.

Na de race in Miami en later dit jaar in Austin, zal de Grand Prix in Las Vegas het derde bezoek aan de Verenigde Staten zijn dit jaar. De race door de straten van Las Vegas moet volgens de organisatie een nieuwe standaard opleveren en Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft zelfs de portemonnee getrokken om een stuk land aan te schaffen van 39 hectare groot. De Amerikanen hebben er 240 miljoen dollar voor betaald en op het stuk grond komt naast de pitstraat, ook het paddockgebouw.

Paddock

Hoewel het dus nog even duurt voordat de Formule 1 neerstrijkt in de Amerikaanse gokstad is de bouw al in volle gang en de organisatie deelt de eerste kiekjes. Het Grand Prix-weekend in Las Vegas gaat van start op 16 november en het zal de voorlaatste ronde van het wereldkampioenschap zijn.