Remy Ramjiawan

Woensdag 10 mei 2023 10:46 - Laatste update: 10:50

Dr. Helmut Marko heeft gesuggereerd dat Red Bull met het succes van Max Verstappen en Sebastian Vettel is beloond voor zijn 'innovatieve' en 'moedige' aanpak. Verstappen behaalde tijdens de Grand Prix van Miami zijn 38e overwinning voor Red Bull en evenaarde daarmee het aantal zeges dat Vettel bij het team behaalde.

De Duitser claimde vier titels op rij bij Red Bull en Verstappen is goed op weg om dat record minstens te evenaren. De Nederlander wist het kampioenschap de afgelopen twee seizoenen op zijn naam te zetten en gezien de huidige dominantie van de renstal, lijken er nog meer titels op komst te zijn. Marko is verantwoordelijk voor het toezicht op het rijdersprogramma van Red Bull en heeft de beslissing genomen om beide mannen van het juniorteam Toro Rosso te promoveren naar het seniorenteam. De Oostenrijker heeft zichzelf een schouderklopje gegeven voor zijn beslissingen en Red Bull plukt de vruchten van zijn vertrouwen in de Nederlander.

Marko: Ik had er altijd vertrouwen in

Volgens Marko toont het succes van Verstappen aan dat Red Bull gelijk had met zijn 'moedige' beslissing om hem op 17-jarige leeftijd te promoveren naar een zitje in de Formule 1. "Hopelijk komen er nog veel meer", zei Marko tegen De Telegraaf toen hem werd gevraagd of Verstappen het record van Vettel zou evenaren. "Toen we Max binnenhaalden had ik er altijd vertrouwen in dat hij races zou winnen, maar niet dat hij zo dominant zou zijn op deze jonge leeftijd. Maar dat dachten we toen met Vettel ook niet."

Innovatief en moedig

De aanpak van Red Bull Racing is inmiddels overgenomen door diverse andere renstallen, maar dat was een aantal jaren geleden niet zo. Veel coureurs kwamen namelijk eerder met goed gevulde CV's naar de Formule 1 toe en jong talent moest eerst maar ervaring opdoen in andere klassen. Marko daarover: "Het laat zien dat je innovatief en moedig moet zijn." Mocht Verstappen het ook over twee weken in Imola winnen, dan heeft hij het record van Vettel, qua winstpartijen, verbroken.