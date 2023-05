Brian Van Hinthum

Nyck de Vries heeft zijn eerste vijf races in de Formule 1 er inmiddels op zitten en de Nederlandse coureur heeft voorlopig geen onuitwisbare indruk gemaakt in de koningsklasse. Tom Coronel denkt dat het langzaam maar zeker nu wel tijd wordt om de koe bij de horens te pakken en houdt vertrouwens dat de Nederlander daar toe in staat is.

Voorlopig maakt De Vries nog absoluut geen bijzondere indruk en raakte hij daarnaast betrokken bij verschillende crashes, zo had hij zijn rampweekend in Bakoe en haalde hij in Miami de woede van Lando Norris op de hals door bij de start tegen hem aan te botsen, waarop de Brit hem vriendelijk doch dringend adviseerde om eens te proberen wat eerder te remmen. De Friese coureur blijft voorlopig puntloos in zijn eerste seizoen in de Formule 1 en dus wordt het tijd om na het wennen in de eerste paar races een stapje extra te zetten.

Vijf races zijn voorbij

Coronel analyseert bij Motorsport.com de situatie van de Nederlandse coureur. "We hebben wel gezegd: geef hem vijf races. Nou, die vijf races zijn nu voorbij. Nu moet het wel ongeveer gaan gebeuren. Niet dat mijn geduld opraakt, maar met zijn ervaring zou ik wel zeggen dat het nu ongeveer moet komen. Zoals Franz Tost zei: het duurt drie jaar voordat die jongens pieken in de Formule 1. Maar Nyck is geen negentien. Hij is echt wel een stukje ouder en meer ervaren. Dan verwacht ik ook wel dat het eerder gaat komen. Halverwege het seizoen moet hij wel laten zien dat hij het waard is om in de Formule 1 te kunnen blijven. Dat geloof ik wel", spreekt hij zijn vertrouwen uit.

Fellere De Vries

Volgens de analist zijn de crashes juist een goed teken aan de wand. "Je ziet dat hij al feller wordt. Het is niet voor niks dat hij 'm in Baku tegen de muur reed, niet voor niks dat 'ie tegen Norris aan rijdt. Het komt eraan", stelt Coronel. "Het is ook een hele slechte auto, dat is ook een beetje balen, dat maakt de moeilijkheidsgraad serieus heel hoog. Maar alsjeblieft: doe het een paar keer. Dat geeft iedereen weer eventjes moed, want ik zie nu toch dat de critici een beetje de aanval op hem hebben ingezet. Dat is toch een beetje zonde." Wél wordt het snel tijd om punten te pakken. "Dan is iedereen weer even rustig en dan is het bewijs geleverd. Zijn CV is gewoon 90 procent beter dan [die van] wie dan ook in de hele Formule 1."