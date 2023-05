Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 13:20

De 2023-bolide van Ferrari is volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher alles behalve top, maar hij denkt dat er in Maranello meer speelt. Charles Leclerc en Carlos Sainz zouden ook onderdeel van het probleem zijn.

Leclerc en Sainz zijn het erover eens dat er van alles mis is met hun bolide. Die zou heel onvoorspelbaar rijden en dat maakt het onmogelijk om aan te voelen wanneer je op de limiet zit. Daarbij zou er ook veel verschil zitten in het rijgedrag: de ene ronde voelt de auto goed, de ronde erna plotseling niet meer.

“De auto is zeker niet geweldig”, analyseert Schumacher voor de camera’s van Sport 1. “Maar hij is in mijn ogen beter dan zij zeggen. Sainz verremt zich bij het inrijden van de pits en de ander weet amper een snelle ronde te rijden zonder te crashen. Als ik dat onder Frank Williams geflikt had, dan had hij me meteen aan mijn oren getrokken. Het gaat echt niet de goede kant op.”

Schumacher vindt niet dat Frederic Vasseur de schuld mag krijgen van de huidige problemen. Daarvoor is hij te kort eindverantwoordelijk in Maranello, terwijl er ook al de nodige veranderingen zijn doorgevoerd. “Er is veel gebeurd sinds hij aan het roer staat. Het grootste probleem zijn de rijders zelf. Die zijn in mijn ogen niet constant genoeg. Leclerc laat zien dat hij niet volwassen genoeg is of niet betrouwbaar genoeg is om wereldkampioen te worden bij Ferrari.

Sainz te langzaam

“Dan hebben we het nog niet over Sainz gehad, die op bepaalde momenten 0,8 seconden langzamer is dan Leclerc. Ik denk dat Ferrari als team het op dit moment beter voor elkaar heeft dan de coureurs zelf”, oordeelt Schumacher keihard. Vervolgens laat hij ook een korte analyse los op het team van Mercedes. “Zij komen naar Europa met een totaal nieuw concept. Ik verwacht zeker een grote stap voorwaarts.

“Als dat niet gebeurt, hebben ze echt een probleem. Dan gaat het niet langer alleen om het concept, maar ook over interne problemen. Lewis Hamilton zal dan ziedend zijn. Hij is het niet gewend om geen races te winnen. Lewis wil aandacht, dat zie je ook aan zijn kledingstijl. Dat hij in Miami achter George Russell zat is zo’n beetje het ergste wat je Hamilton aan kunt doen.”