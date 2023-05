Jan Bolscher

Dinsdag 9 mei 2023 13:43

Ferrari introduceert tijdens het raceweekend in Imola het eerste grote updatepakket van het seizoen, maar teambaas Fred Vasseur waarschuwt dat het geen wereld van verschil zal maken. Volgens de Fransman moeten hij en de zijnen de onderliggende problemen onder ogen zien.

De Formule 1 strijkt over een kleine twee weken neer in het Italiaanse Imola, wat voor het team van Ferrari de eerste van in totaal twee races op eigen bodem betekent. De grootmacht uit Maranello zal erop gebrand zijn voor het toeziend oog van de tifosi een goed weekend te draaien. Het seizoen van 2023 is er met Miami als meest recente hoofdstuk voor Ferrari vooralsnog namelijk geen om over naar huis te schrijven. Charles Leclerc belandde tot twee keer toe in de muur gedurende het weekend en moest op zondag tekenen voor P7, met teammaat Carlos Sainz iets verder naar voren op de vijfde plaats.

Updatepakket Imola

Na vijf races staat Ferrari met 78 punten op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De achterstand op Mercedes en Ferrari op de derde en tweede plaats is respectievelijk klein, maar met een gat van 146 naar Red Bull Racing is de Oostenrijkse grootmacht al een behoorlijk eind uit zicht. De Scuderia introduceert tijdens het eerstvolgende raceweekend in Imola het eerste grote updatepakket van het jaar, maar Vasseur tempert de verwachtingen.

Fred Vasseur

Situatie onder ogen komen

"Het is een vreemd gevoel. Je moet je ogen open doen en de situatie onder ogen komen", reflecteert Vasseur op de recente vorm van het team. "De kwalificatie [in Miami] was goed, maar in de race waren we erg inconsistent. Ik heb de coureurs niet gesproken, maar de situatie was duidelijk. Red Bull? Verrassende performance tussen de testen en de races. Wij staan bij de anderen, terwijl Red Bull voorbij komt vliegen. Updates komen in Imola, maar dat is niet het belangrijkst."