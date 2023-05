Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 mei 2023 07:59

Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van Miami maar weer eens grote indruk te maken op alles en iedereen die de Formule 1 een warm hart toedraagt. Zelfs Helmut Marko, de man die Verstappen inmiddels toch alweer een behoorlijke tijd kent, werd zondag in Florida maar weer eens weggeblazen door de Nederlander.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Een van zijn beste optredens

Uiteindelijk wist hij op de baan af te rekenen met zijn concurrenten van andere teams én met teamgenoot Sergio Pérez. De Oostenrijker was na afloop van de race onder de indruk en maakte zijn bewondering kenbaar bij De Telegraaf. "Dit was een ongelooflijke race van Max. Hij was snel, maar hield ook de staat van zijn banden in de gaten. Dat hij in de voorlaatste ronde nog de snelste rondetijd reed, was indrukwekkend. Als we dat momentje tijdens de kwalificatie op zaterdag even buiten beschouwing laten, was dit een van Max’ beste optredens”, vertelt hij.

Al zo vroeg zo dominant

Met de zege evenaarde hij het record van Sebastian Vettel zijn overwinningen bij Red Bull [38]. "En hopelijk komen er nog een stuk meer. Toen we Max binnenhaalden was ik altijd vol vertrouwen dat hij races zou gaan winnen, maar niet dat hij op deze jonge leeftijd al zo dominant zou zijn. Maar dat dachten we destijds ook met Vettel niet. Het laat zien dat je met z’n allen innovatief en moedig moet zijn. We staan nu als team op 97 overwinningen. Nog drie te gaan tot de honderd. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat onze baas dit kan meemaken", besluit hij al refererend aan Dietrich Mateschitz, die vorig jaar overleed.