Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 19:59 - Laatste update: 20:04

Max Verstappen wist de zeer prestigieuze titel van Laureus Sportsman of the Year in 2022 nog te pakken door zijn formidabele 2021, maar heeft nu een opvolger gekregen. De Formule 1-wereldkampioen was wel opnieuw genomineerd voor de prijs, maar moet voorrang verlenen aan Lionel Messi, die eind vorig jaar wereldkampioen werd met Argentinië.

Het door Mercedes-Benz en IWC Schaffhausen gesponsorde Laureus International Media Office - ook wel de Oscars van de sport genoemd - levert jaarlijks de titel van Sportsman of the Year. De winnaar wordt gekozen door 71 oud-topsporters - ook wel Academy Members genoemd - waar bijvoorbeeld ook Ruud Gullit één van de juryleden is. Verstappen nam het vorig jaar op tegen Robert Lewandowski, Novak Djokovic, Tom Brady, Caeleb Dressel en Eliud Kipchoge. Destijds ging hij er met de felbegeerde titel vandoor.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw rijtje uitdagers

Dit jaar moest de regerend Formule 1-wereldkampioen het opnemen tegen Paris Saint Germain-spelers Messi en Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en basketballer Stephen Curry. De Argentijnse voetballer is uiteindelijk als winnaar uit de bus komen rollen. In december 2022 wist hij zijn land met zeven doelpunten naar de felbegeerde wereldtitel voetbal te helpen, waarmee de legendarische speler zijn enige ontbrekende hoofdprijs in zijn prijzenkast wist binnen te slepen.

Beul van Oranje

Onderweg naar die titel moest Messi natuurlijk ook afrekenen met het Nederlands elftal. In de kwartfinale van het toernooi leek Messi met een rake strafschop zijn land naar de volgende ronde te helpen in de 73e minuut, nadat hij ook al de assist op de 0-1 van Nahuel Molina gaf, alvorens Wout Weghorst met twee doelpunten in de slotfase Nederland op miraculeuze wijze tóch naar de verlenging en uiteindelijk de strafschoppenserie hielp. Ook in die strafschoppenserie scoorde Messi. Door missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis liep Oranje tegen de lamp en werd Messi enkele dagen later wereldkampioen. Die tocht wordt nu dus bezegeld met de Laureus World Sportsman of the Year-award, waardoor Verstappen zijn titel niet prolongeert.