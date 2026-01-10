Het Sky Sports F1-kanaal ging vlak na het vallen van de vlag in Abu Dhabi tijdelijk van de buis voor een speciaal dartskanaal, Sky Sports Darts, vanwege het wereldkampioenschap darts. Inmiddels is dat achter de rug en heeft het medium besloten dit weer terug te draaien.

Lando Norris van McLaren wist zich tijdens de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit te verzekeren van zijn eerste titel door als derde over de streep te komen. Max Verstappen won de race, maar zag zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel uiteindelijk toch aan zijn neus voorbijgaan: hij miste de felbegeerde prijs met maar twee puntjes. Sky Sports zond de races van de afgelopen veertien seizoenen live uit in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

WK Darts

Voor het tweede seizoen op rij ging het Sky F1-kanaal tijdelijk op van de buis voor Sky Sports Darts, rondom de kerstperiode. Het wereldkampioenschap darts, dat wordt gehouden in Alexandra Palace in Londen, is één van de absolute hoogtepunten van de sportkalender. Na meer dan drie zinderende weken in Londen, kroonde uiteindelijk opnieuw de 18-jarige Luke Littler zich tot wereldkampioen door in de finale de Nederlander Gian van Veen met maar liefst 7-1 te kloppen.

Sky F1 is terug

Het Sky Sports F1-kanaal verdween zodoende enkele weken van de buis, maar inmiddels is daar na afloop van het toernooi in Londen weer verandering in gekomen. Britse fans die nu naar Formule 1-beelden willen kijken, kunnen weer gewoon op het vertrouwde kanaal inschakelen. Voor de eerste beelden van het seizoen in Barcelona zullen ze dan wel bedrogen uitkomen. Deze testdagen vanaf 26 januari vinden plaats achter gesloten deuren.

