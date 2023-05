Remy Ramjiawan

Voormalig wereldkampioen Jenson Button ziet eigenlijk maar weinig opties voor Lewis Hamilton om over te stappen naar een ander team. Het contract van de zevenvoudig kampioen verloopt aan het einde van het huidige seizoen en hoewel alle pijlen wijzen naar een verlenging bij Mercedes, is er tot op heden nog geen krabbel onder een nieuw contract gezet.

Hamilton en Mercedes zijn al sinds 2013 een combinatie in de Formule 1. Het eerste jaar was nog niet heel denderend, maar het team uit Brackley had haar huiswerk goed gedaan voor het nieuwe hybride-tijdperk, dat vanaf 2014 inging. Tot en met 2021 wist Mercedes een bolide af te leveren waarmee om de titels kon worden gevochten, maar sinds de introductie van het nieuwe reglement in 2022, kan de renstal maar mondjesmaat op het podium klimmen of voor de zeges gaan.

Bij directe concurrenten geen plek

Button gaat bij Sky Sports F1 in op de toekomst van zijn voormalig teamgenoot. "Hij is loyaal, maar tegelijkertijd denk ik ook dat hij niet de opties heeft die hij zou willen. Hij heeft niet de optie om naar Red Bull te gaan. Denk niet dat hij daar zou passen naast Max. Ook Ferrari lijkt geen optie te zijn en hij gaat zeker niet naar Aston Martin. Die hebben de zitjes gevuld en zijn niet van plan om dat op korte termijn te veranderen", zo sluit hij een overstap naar de directe concurrenten uit.

Situatie bij Mercedes ombuigen

Voorlopig zit Hamilton nog tot het einde van het seizoen bij Mercedes en Button verwacht dat de 38-jarige simpelweg zijn schouders onder het project bij Mercedes gaat zetten en de renstal weer terug naar de top gaat brengen. "Dus ja, ik denk dat zijn toekomst bij Mercedes ligt en hij is ook gewoon een loyaal figuur. Het is ergens wel goed om te zien dat het nu even wat lastiger gaat, want ze komen er uiteindelijk wel weer uit. Het is gewoon een achtbaan, zeker als je zolang aan de top hebt gestaan, dan komt er een keer een dipje. Maar als hij daar gewoon blijft, dan zul je zien dat ze wel weer terugkeren. Hij gaat in ieder geval nog niet met pensioen", aldus de kampioen van 2009.