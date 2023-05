Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Miami

Brian Van Hinthum

Maandag 8 mei 2023 14:53

De Grand Prix van Miami is zondagavond een prooi geworden voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur begon de race in Florida als negende, maar dat weerhield hem er niet van er alsnog met de zege vandoor te gaan. Met de snelste raceronde erbij schrijft hij dus 26 punten bij. Sergio Pérez werd tweede, dus deed Red Bull maar weer eens uitstekende zaken.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan was het gat tussen Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez slechts zes punten en met de Mexicaan vanaf pole en Verstappen vanaf P9 leek de kans dan ook groot dat de teamgenoot van de Nederlander zondag in Miami de leiding in het wereldkampioenschap kon gaan overnemen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet, want Verstappen toonde zich oppermachtig en met een goede tactiek pakte hij de zege.

Desalniettemin pakte Red Bull dus wel weer een één-tweetje voor het team van Christian Horner en dus wordt het gat met naaste belager Aston Martin maar weer eens verder vergroot, ook omdat Lance Stroll door zijn belabberde weekend geen punten kon bijschrijven, daar Fernando Alonso er wel vijftien wist te pakken. Mercedes liep in Miami vijf punten in op de formatie van Mike Krack en dus voelt Aston Martin de hete adem van de Zilverpijlen in de nek. Alpine wist door de zes punten in Florida over McLaren heen te wippen.

Stand Constructeurskampioenschap