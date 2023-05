Jan Bolscher

Maandag 8 mei 2023 13:33

Fernando Alonso kwam in de Grand Prix van Miami als derde over de streep. Daarmee legde de Aston Martin-coureur beslag op zijn vierde podiumplaats in vijf races, en tijdens de persconferentie na afloop is hij logischerwijs goedgemutst.

Aston Martin is tot op heden de grote verrassing van het Formule 1-seizoen 2023. De Britse formatie heeft in de wintermaanden een gigantische stap gezet waarmee plots het gevecht aan kan worden gegaan met het kwakkelende Mercedes en Ferrari. Na vijf races staat de formatie van Lawrence Stroll met 102 punten op de tweede plaats. De voorsprong op Mercedes bedraagt zes punten, terwijl de achterstand op Red Bull Racing maar liefst 112 punten is. Volgens Alonso ligt de focus dan ook vooral op het blijven van het tweede team, en niet zozeer op het uitdagen van de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Overcapaciteit

Dat de 41-jarige routinier zich op zijn gemak voelt achter het stuur van de AMR23, blijkt regelmatig over de boordradio. Zo stelde hij tijdens de race in Azerbeidzjan voor om teammaat Lance Stroll met dezelfde remafstellingen te laten rijden "omdat het zou kunnen helpen", en volgde hij in Miami de race op de grote schermen naast de baan: "Mooie actie van Lance in bocht dertien, welke positie ligt hij nu?", zo klonk het. Ook liet de Spanjaard weten dat hij zich wilde focussen op "Plan A min twaalf." Op de persconferentie na afloop van de race krijgt Alonso de vraag wat dat betekende.

Plan A min twaalf

"Wat was er gebeurd", reageert Alonso eerst op de vraag aan Pérez waarom hij zich moest melden bij de stewards. De Mexicaan legt uit dat hij te laat aankwam bij de coureursparade. Alonso vervolgt: "Dertig seconden tijdstraf! En ook voor mij, want ik maakte een fout. Ik vertelde het team tot welke ronde de banden zich goed zouden houden voor de pitstop. En toen maakte ik een fout, want Plan A min twaalf kon al een aantal ronden niet meer. Een paar seconden later zei ik sorry, ze waren al aan het lachen over de boordradio. Ze realiseerden zich dat ik iets doms zei", klinkt het lachend.