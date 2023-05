Brian Van Hinthum

Zondag 7 mei 2023 21:00

De vete tussen George Russell en Max Verstappen na de Grand Prix van Azerbeidzjan lijkt toch nog zijn gevolgen te hebben in de relatie tussen het tweetal. Op een video uit Miami valt te zien hoe Russell zijn collega's uitgebreid begroet, maar vervolgens bij het passeren van Verstappen doet of de Nederlander niet bestaat.

Verstappen en Russell zijn na de Grand Prix van Azerbeidzjan niet de beste vrienden geworden. Tijdens de sprintrace in Bakoe kwam het tweetal in de openingsronde in aanraking met elkaar, waarna met name Verstappen bijzonder boos was op zijn collega. Na afloop van de sprintrace zocht hij zijn leeftijdgenoot op om verhaal te halen, maar het antwoord van Russell stemde de Nederlander niet bepaald tevreden, waarna hij de Mercedes-coureur bij het weglopen voor het oog van de hele wereld nog uitschold voor 'dickhead'.

Russell vindt Verstappen zielig

De Britse coureur reageerde eerder dit weekend op de acties van Verstappen. "Het was allemaal een beetje zielig", zo zei hij onder meer. "Ik denk dat je als kind leert dat als je iets geeft, je ook bereid moet zijn om het te nemen. Hij heeft ook zijn portie gehad van dit soort acties uitdelen en met het harde racen en dan is het een beetje armoedig om te zien dat hij vervolgens zo uit zijn slof schiet. We zijn allebei coureurs, we zitten allebei al lang in de sport en hebben genoeg ervaring. We hebben een praatje, alles is goed, gaan verder en ik denk dat we er ooit om zullen lachen."

Geen begroeting

Of het daadwerkelijk zo goed is, dat valt wel te betwijfelen. Op een verschenen video valt namelijk te zien hoe Russell bij het betreden van de paddock onder meer Esteban Ocon en Pierre Gasly uitgebreid begroet, maar wanneer Verstappen hem passeert hij de wereldkampioen compleet negeert. Ook vanuit Verstappen horen of zien we geen begroeting.