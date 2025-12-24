VIDEO | Red Bull stelt vervanger Marko aan, F1-baas over terugkeer GP Duitsland | GPFans News
Red Bull Racing heeft het vertrek van voormalig adviseur dr. Helmut Marko gefinaliseerd. De 82-jarige Oostenrijker maakt daarmee officieel geen onderdeel meer uit van het Oostenrijkse merk. Daarnaast heeft Red Bull, naast Laurent Mekies, een nieuwe naam in het register gezet als Chief Financial Officer, namelijk Alistair David Rew.
