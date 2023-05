Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 16:04 - Laatste update: 16:06

De koningsklasse van de autosport maakt zich langzaam maar zeker op voor de vijfde ronde van het wereldkampioenschap dat zich op het Miami International Autodrome zal afspelen. Ook voor het weekend in de Amerikaanse badplaats heeft Pirelli weer een aantal strategieën bedacht, maar deze zijn alleen van toepassing als het droog blijft.

Het weer in Miami blijft een groot onderwerp van gesprek. Op het moment van schrijven komt het namelijk nog met bakken uit de hemel in Miami. Mocht dat doorzetten tot aan de start van de race, dan kunnen alle strategieën de prullenbak in, want een start op de intermediates of de regenband is dan een vereiste. Voorlopig duurt het nog een aantal uren voordat de lichten in Miami worden gedoofd en Pirelli deelt de strategieën voor een race onder droge omstandigheden.

Artikel gaat verder onder video

Strategieën

Voor de Grand Prix van Miami wordt een start op de mediumbanden om vervolgens over te stappen op de hardste compound, als snelste strategie geacht. Hierbij geldt wel dat de coureurs gebruik maken van hun pitstop in ronde dertien tot en met twintig. Alleen dan kan de harde band het uithouden tot het einde van de race. Een tweestopper is ook mogelijk. Ook dan adviseert Pirelli een start op de gele band, maar de pitstopwindow is dan geopend van ronde elf tot en met zeventien. Vervolgens kunnen de coureurs dan overstappen op de harde band en vanaf ronde 37 tot en met 43 wordt er geadviseerd om weer over te stappen op een nieuwe setje geel. De laatste strategie is om en nabij hetzelfde als de tweede, alleen als de coureurs de tweede stint kunnen verlengen tot aan ronde 46, dan zou de rode band nog kunnen opspelen.

One or two stops? 🤔



At the #MiamiGP, it could potentially be either 🛞 #Fit4F1 pic.twitter.com/tP7GTQUnn3 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 7, 2023

De setjes banden die de rijders nog over hebben.