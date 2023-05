Heeft Alonso in Miami zijn kans op pole position laten schieten?

Shubham Sangodkar & Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 14:14

Met zeven verschillende coureurs die zich in de top tien kwalificeerden, was de kwalificatie van de Grand Prix van Miami de spannendste kwalificatie van 2023 tot nu toe. Sergio Pérez was uiteindelijk degene die zijn RB19 op pole wist te zetten, terwijl Max Verstappen en Charles Leclerc tijdens hun eerste run de mist ingingen.

De kwalificatie werd aan het eind werd afgebroken toen Leclerc wat agressief over de hobbels aan de binnenkant van bocht 7 ging, waardoor zijn achterkant uit balans raakte en de bodem raakte. Het tijdelijke verlies aan downforce was voldoende om hem de muur in te laten glijden. Het veroorzaakte een rode vlag, waardoor niemand meer een tweede run kon rijden.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking

Fernando Alonso start vanavond vanaf P2 en zette zijn tijd op een gebruikt setje softbanden neer, terwijl Pérez zijn tijd op een nieuw setje had neergezet. De data laat echter zien dat er wel wat meer voor de Aston Martin-coureur had ingezeten, mogelijk zelfs de pole position.

Pérez leek in de aanloop naar de kwalificatie niet zo competitief als Verstappen. Hij worstelde met de balans van de auto om het stratencircuit echt aan te vallen, zoals in Bakoe. Maar toen het erop aankwam, zette hij een vlotte, zuivere ronde neer. Als we Pérez en Alonso met elkaar vergelijken, dan won de Mexicaan vooral veel tijd in de hogesnelheidsbochten van sector één. Checo wist daar al drie tienden te winnen.

Alonso had een lichte correctie bij het uitkomen van bocht één, wat hem pijn deed in de hele rit richting de vierde bocht. De bochten vier tot en met zeven zijn het bewijs van Red Bulls dominantie op hoge snelheid, aangezien Pérez 5-10 km/u extra snelheid meeneemt door de hogesnelheidsbochten. Doordat Aston Martin de voorkeur gaf aan iets minder downforce, verloor Alonso twee tienden in bochtencombinatie elf tot en met zestien. Hier zouden de nieuwe softs hem veel meer grip hebben gegeven om Pérez mogelijk te verslaan.

De keuze van de afstelling betekende dat de Red Bulls en Aston Martin's qua topsnelheid aan elkaar gewaagd waren, waarbij Red Bull slechts 2 tot 4 km/u voorsprong had, een eigenschap die we tot nu toe niet gezien hebben. Dit is veelbelovend voor Alonso voor de race van vanavond, zowel voor de verdediging als voor de aanval.

Pérez vs Sainz

Ferrari had met Sainz duidelijk gekozen voor een high downforce setup, want uit de gegevens blijkt dat de Spanjaard sneller was in de meeste rem- en acceleratiezones, een klassiek kenmerk van een afstelling met veel neerwaartse druk. In bocht één en de combinatie elf tot en met zestien, de langzaamste bochten, won hij samen ongeveer 0,2 seconde, maar op de rest van het circuit verloor hij. Door deze afstelling verloor hij in de tweede fase van alle tractiezones met een snelheidstekort van ongeveer 5 - 8 km/u na bocht één, zeven en zestien.