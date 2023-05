Remy Ramjiawan

Niet voor de eerste keer was het Charles Leclerc die tijdens de laatste sessie van de kwalificatie iets te veel risico nam en in de muur belandde. De Monegask was bezig met een snel rondje op het Miami International Autodrome, maar maakte net als eerder in het weekend een foutje in bocht zeven en kwam daardoor achterwaarts in de bandenstapels terecht.

De 25-jarige Monegask kende tot aan het weekend in Azerbeidzjan een dramatische seizoensstart, maar wist in Bakoe tot tweemaal toe de pole position te pakken. Daarmee bevestigde de Ferrari-coureur dat de SF-23, net als haar voorganger van vorig jaar, rap is over één ronde, maar tijdens de race nog altijd tekort komt op Red Bull Racing. Ook in Miami leek er een goede startpositie in te zitten, maar het was Leclerc zelf die met zijn schuiver voor een vroegtijdig einde zorgde van de kwalificatie.

Onacceptabel

Voor de camera van Sky Sports F1 neemt Leclerc de verantwoordelijkheid: "Het is onacceptabel om dezelfde fout in dezelfde bocht te maken en ik ben logischerwijs erg teleurgesteld in mezelf. Je kan altijd smoesjes verzinnen, want de wind was erg verraderlijk en ook de afstelling was tricky, maar ik heb mezelf in deze situatie gebracht, want ik wilde deze setup en wist dat het op het randje zat. Toch dacht dat ik hiermee het maximale uit de auto kon halen in Q3, wat normaal gesproken één van mijn sterke punten is." De Monegask staat erom bekend dat hij wat extra's tijdens de kwalificatie kan brengen, maar het eindigt soms ook in tranen.

Mag niet gebeuren

Eerder in het weekend kende Leclerc ook al een momentje in dezelfde bocht en hij is zich er dan ook van bewust dat hij tijdens de kwalificatie soms over het randje gaat. "Ik weet dat ik ook iets meer risico neem dan de anderen, maar dat is ook waarom in normaal gesproken beter scoor in Q3, maar dit was teveel", erkent hij. Leclerc is zelfkritisch en dat is in Miami niet anders: "Nogmaals, ik ben gewoon erg teleurgesteld in mezelf, want ik maakte gisteren dezelfde fout en dat mag niet gebeuren."