Remy Ramjiawan

Zaterdag 6 mei 2023 23:29 - Laatste update: 23:31

Carlos Sainz is gematigd tevreden na de kwalificatie in Miami. De Spanjaard wist de derde tijd te laten noteren, maar erkent als de sessie niet werd afgevlagd met de rode vlag, dat hij nog een stuk sneller kon gaan. Voorlopig zal het team op zondag op de Spanjaard moeten gaan vertrouwen, want teamgenoot Charles Leclerc start vanaf P7.

De kwalificatie was vooral tijdens de eerste twee sessies verraderlijk voor de coureurs. Er was veel verkeer op de baan en daardoor kon niet iedereen een vrij rondje rijden. Lance Stroll zorgde voor gefronste wenkbrauwen door achter te blijven in Q1 en Lewis Hamilton zorgde voor hetzelfde, door te stranden in Q2. De top tien-kwalificatie werd uiteindelijk afgevlagd met de rode vlag, want Leclerc kon zijn bolide niet op de baan houden.

Artikel gaat verder onder video

Verraderlijk

"Het was echt een tricky kwalificatie. Het is best wel lastig met de banden op dit asfalt. Daarnaast was het ook makkelijk om een foutje te maken. Het werd ook steeds winderiger en dat is voor onze auto in het bijzonder erg lastig om mee te rijden", zo vertelt Sainz over de moeilijkheden in de laatste kwalificatiessie. Toch ziet de Spanjaard dat Ferrari nu staat waar het hoort te staan. "Over het algemeen is P3 wel waar we horen te staan, maar ik denk dat het vandaag iets beter had kunnen zijn. Er zat eigenlijk nog wel meer in, maar de rode vlag. We hadden denk ik allemaal wel nog een snellere ronden in het vat zitten. Ik was bezig met een goede eerste sector, maar toen viel de rode vlag. Zo gaat dat soms", zo moet hij erkennen.

Hitte speelt rol tijdens Grand Prix

Voor de kansen in de race tast Sainz nog in het duister. De Ferrari is over het algemeen niet de snelste tijdens de wedstrijden en de warme omstandigheden spelen ook een rol. "Het blijft een groot vraagteken straks voor de race om te zien hoe onze auto gaat presteren in deze hitte. De racepace is normaal gesproken ons zwakke punt, maar we moeten het dit keer beter doen dan vorig weekend en ik denk dat we daardoor op het podium kunnen komen en dat zou een goed resultaat zijn", zo legt hij uit. Dat de DRS-zones dit weekend een stukje korter zijn, dat vindt Sainz geen voordeel. "Nee het is geen voordeel, de Red Bull is nu eenmaal een Red Bull en die zijn gewoon enorm snel. Maar met de rest kan ik een goed gevecht verwachten. Kortom, ik denk dat het een opwindende race gaat worden", aldus Sainz.