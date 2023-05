Verstappen ook in derde vrije training bovenaan, De Vries hekkensluiter

Remy Ramjiawan

Zaterdag 6 mei 2023 19:34 - Laatste update: 21:14

Met een 1:27.535 was Max Verstappen de snelste tijdens de derde en tevens laatste vrije training in Miami. Charles Leclerc kon de tweede tijd laten noteren en Sergio Pérez moest het doen met P3. In een training die zonder onderbrekingen verliep was het voor de teams de laatste mogelijkheid om voor te bereiden op de kwalificatie, die om 22:00 uur wordt verreden.

De omstandigheden voor de derde vrije training waren behoorlijk klam te noemen. De coureurs reden hun rondjes met een gemiddelde temperatuur van 28 graden Celsius en met 56 procent luchtvochtigheid was het toch wel wat benauwd rondom het Hard Rock Stadium. Toen het licht op groen ging aan het einde van de pitstraat, was het Esteban Ocon die als eerst op de baan te vinden was. Ook Fernando Alonso en Lewis Hamilton kwamen een paar minuten later het circuit opgereden en dus gingen de eerste runs van start.

Artikel gaat verder onder video

Openingsfase

Na zo'n tien minuten stonden de beide Ferrari's bovenaan met Charles Leclerc die de tijdenlijst aanvoerde. Op dat moment kwam ook het duo van Red Bull Racing de baan op, beide mannen kozen voor de zachte banden om de tijd van Pierre Gasly aan te vallen, die op dat moment de Monegask van Ferrari had ingehaald. Nadat Sergio Pérez kortstondig naar de eerste plek schoot, was het Verstappen die nog even drie tienden harder ging en de koppositie overnam van de Mexicaan. Lewis Hamilton vocht tijdens de openingsfase vooral met zijn W14. Tijdens de eerste run had de Brit in bocht zeven een blokkerend bandje en na het ophalen van een vers setje rubber overkwam het de zevenvoudig kampioen wederom, maar ditmaal in bocht zeventien. Het zorgde ervoor dat teamgenoot George Russell zich op de vijfde plek kon nestelen, daar waar Hamilton op dat moment genoegen moest nemen met de negende positie.

Afronding eerste runs

Met nog veertig minuten op de klok waren de beide Haas-coureurs nog altijd niet het circuit opgereden. Verstappen en Pérez waren op dat moment bezig om elkaar af te troeven om de snelste ronde, waarbij Checo eventjes mocht genieten van P1, maar Verstappen haalde nog eens zes tienden van de tijd af en sprong terug aan kop. Nyck de Vries was inmiddels ook op de baan terug te vinden. De geplaagde AlphaTauri-coureur verloor veel tijd in de eerste training vanwege zijn spin, maar liet een 1:30.741 noteren en dat bracht hem tot de zeventiende plek, terwijl Yuki Tsunda het op dat moment met P19 moest doen. Alexander Albon schoot even later door in bocht zeventien en vroeg zijn team om meer coaching. Ook Fernando Alonso verremde zich in de hairpin, maar beide heren konden hun weg vervolgen.

Halverwege de training kwam Verstappen opnieuw met een setje rood de baan op. De Nederlander had op dat moment de snelste tijd in handen, maar haalde er nog eens drie tienden vanaf en liet een 1:27.669 noteren. Teamgenoot Pérez zette op dat moment ook even aan en hoewel hij zijn tijd wist te verbeteren zat er niet meer in dan een derde tijd, achter Sainz.

Laatste minuten

De laatste fase van de training was begonnen met nog tien minuten op de klok. Iedereen had op dat moment al een tijd op de rode band neergezet en het duo van AlphaTauri stond stijf onderaan. De Vries was nog wel sneller dan zijn teamgenoot, maar het zusterteam van Red Bull Racing lijkt er voorlopig nog niet goed bij te staan. Nico Hülkenberg meldde dat hij iets te hard over de kerbs ging en vroeg hem team om even een controle uit te voeren. De Duitser kende geen vlekkeloos weekend, nadat hij in de eerste training met zijn Haas in de muur terecht kwam.

Verstappen leidde in de slotfase van de training met een 1:27.535. Leclerc bezette de tweede positie op gepaste afstand met een achterstand van ruim vier tienden en Pérez was vervolgens weer een tiende langzamer dan de Ferrari-coureur. Logan Sargeant kon voor het toegestroomde thuispubliek niet verder komen dan P17, daar waar teamgenoot Albon zijn FW45 op P9 had gezet. De Vries was uiteindelijk de hekkensluiter.