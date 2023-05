Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 16:30 - Laatste update: 16:40

Nick Cassidy heeft zijn tweede overwinning op rij gewonnen in het Formule E-wereldkampioenschap. De Envision Racing-coureur maakte maar liefst acht posities goed in Monte Carlo op weg naar zijn derde zege uit zijn carrière in het elektrisch racen. De E-Prix van Monaco werd in de slotfase geplaagd door een aantal crashes. Robin Frijns in zijn ABT Cupra zag als veertiende de zwart-witgeblokte vlag.

Jake Hughes mocht de race op de straten van Monte Carlo vanaf pole position aanvangen. Sacha Fenestraz was sneller in de kwalificatie, maar de Nissan e.dams-coureur bleek over de limiet van 350kW te zijn gegaan en dus werd zijn rondetijd afgepakt. Frijns startte vanaf P18. Het was een probleemloze openingsronde, toen de lichten eenmaal op groen gingen om 15:00 uur, en de McLaren van Hughes behield de leiding voor Fenestraz, Norman Nato, Dan Ticktum en Maximilian Günther.

Rowland geblesseerd

Oliver Rowland was als dertiende begonnen, maar maakte een briljante openingsfase mee. Hij haalde in een aantal bochten zelfs meerdere coureurs tegelijk in om zo zeven plekken goed te maken. De Avalanche Andretti van André Lotterer was de eerste uitvaller. De Duitser liep schade op na een tik van landgenoot René Rast. Aan de race van Rowland kwam echter toch ook al gauw een einde. De Brit reed achterop de Maserati van Edoardo Mortara in de Nouvelle Chicane. Het team van Mahindra Racing meldde dat hij niet uitviel vanwege de schade, maar omdat hij een blessure aan zijn hand had opgelopen. Na Frijns en Sébastien Buemi is het al de derde coureur met een handblessure in de Formule E dit seizoen.

Cassidy pakt de leiding

Na tien van 29 ronden lag Mitch Evans aan de leiding voor Fenestraz, Ticktum, Cassidy en Jake Dennis, nadat Hughes was teruggevallen naar P6. Er werd tussen de koplopers veel geschoven vanwege de strategie rondom de Attack Mode. Cassidy ging voorbij aan Ticktum en Fenestraz, en bij aanvang van de achttiende ronde wist hij ook landgenoot Evans in te halen. Antonio Félix da Costa zag een kans op punten in rook opgaan, toen zijn Porsche een lekke band opliep. Frijns wist nog geen vooruitgang te boeken en lag met nog tien ronden te gaan nog altijd op de achttiende positie.

Crashes in de slotfase

In de slotfase werden de gevechten feller en feller. Mortara reed tegen Maserati-teamgenoot Günther op in de krappe haarspeldbocht. Ticktum liep schade aan zijn voorvleugel op, toen hij Fenestraz raakte in de Rascasse. Vervolgens probeerde hij Günther te blokkeren op de heuvel richting Massenet met als resultaat dat Günther de vangrail in werd gedrukt en moest uitvallen met een kapotte ophanging. Ook Nato moest opgeven met schade. Na een Safety Car-periode werd de race hervat, maar al gauw kwam er weer een neutralisatie, toen Frijns' teamgenoot Nico Müller uit een positie in de punten werd gebeukt door Sam Bird. De E-Prix die 116 inhaalacties telde, eindigde achter de Safety Car.

Cassidy nieuwe kampioenschapsleider

Cassidy won in Monaco voor Evans, Dennis, Fenestraz en Hughes. Ticktum werd nog zesde ondanks de schade, maar wordt nog onderzocht voor het incident met Günther. Jean-Éric Vergne werd als zevende geklasseerd voor Buemi en DS Penske-teamgenoot Stoffel Vandoorne. Bird completeerde de top tien, maar ook deze positie is nog niet zeker, vanwege het onderzoek naar zijn incident met Müller. Frijns kwam als veertiende over de streep. Cassidy is de nieuwe kampioenschapsleider met 21 punten voorsprong op Pascal Wehrlein. De Porsche-coureur lag de hele race net buiten de punten en werd elfde.