Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 14:06 - Laatste update: 14:20

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, heeft wat meer licht kunnen schijnen op hoe de kalender voor de aankomende jaren eruit komt te zien en daarnaast vertelt de Italiaan over de toekomst van de Grands Prix die momenteel nog op de kalender staan.

Domenicali wil in 2024 een kalender die logischer en economisch gezien verantwoordelijker is: "Daar zijn we mee aan de slag gegaan en er zullen op dat gebied aangename verrassingen zijn volgend jaar," zei hij tegenover L'Equipe. "Maar weet je hoe moeilijk het is om een kalender te maken? We zouden op de maandag [na Miami] naar Montreal kunnen vertrekken. Dat lijkt slim, maar nee, in Canada lag er vorige week nog sneeuw. Hier in Miami kan je de Grand Prix tussen september en februari niet houden, omdat dan het NFL-seizoen bezig is. En dan je heb nog tennis met de Master 1000. In de herfst kan het ook niet, vanwege orkanen. Kun je je voorstellen met hoeveel factoren je rekening moet houden? En dat dus met 23 Grands Prix."

Artikel gaat verder onder video

Monaco is niet als enige belangrijk

"Mijn antwoord daarop is 100 procent ja," reageerde de voormalige Ferrari-teambaas op de vraag of Europa nog kans maakt op Grands Prix nu er meer concurrentie is vanuit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. "Ik heb nooit iets slechts gezegd over historische circuits, maar de bezoekers moeten gerespecteerd worden, en wanneer ik naar Monza ga, voel ik dat er verbeteringen moeten komen over hoe ze behandeld worden. Monaco is hetzelfde. Deze Grand Prix is waardevol en in het verleden was het de belangrijkste race. Maar hedendaags is iedere race belangrijk," zo waarschuwt hij.

OOK INTERESSANT: Formule 1-coureurs discussiëren met FIA tot in late uurtjes over DRS-zones in Miami

Zuid-Afrika en Marokko

"We willen heel graag terugkeren naar Afrika," legde Domenicali verder uit. De CEO heeft al meermaals geprobeerd de koningsklasse naar het circuit van Kyalami nabij Johannesburg te halen. "Het gaat erom dat je de juiste samenwerking aan kunt gaan. Dit continent moet liever vroeger dan later de Formule 1 verwelkomen." Hij geeft aan dat ook Marokko, dat in 1958 een Grand Prix organiseerde op het Ain Diab Circuit in Casablanca, een optie is: "We hebben van hen een voorstel gekregen."