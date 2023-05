Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 16:23 - Laatste update: 16:24

Liberty Media heeft in haar financiële verslag over het eerste kwartaal een vertraagde groei van de Formule 1-inkomsten gemeld. De inkomsten van Formule 1 zijn in het eerste kwartaal van het boekjaar met negen procent gestegen van 360 miljoen dollar naar 381 miljoen dollar. Hoewel deze groei aanzienlijk lager is dan de stijging van 100 procent in de vorige periode, moet niet vergeten worden dat dit kwam in de nasleep van de Covid-pandemie.

Sinds 2017 staat Liberty Media aan het roer van de Formule 1. Sinds die periode zijn er diverse veranderingen doorgevoerd om het product Formule 1 beter aan de man te krijgen. Zo was social media uit den boze in het Bernie Ecclestone-tijdperk, maar ook de Formule 1-kalender was nog niet eerder zo groot. Daarnaast hebben de nieuwe eigenaren het sprintformat geïntroduceerd en alle wijzigingen zijn bedoeld om een grotere omzet te kunnen draaien. De sport is mede dankzij Drive to Survive enorm populair geworden en de Amerikaanse eigenaren plukken daar dan ook de vruchten van.

Groei, groei en nog eens groei

"De primaire Formule 1-inkomsten zijn in het eerste kwartaal gestegen door groei in mediarechten, racepromotie en sponsoring", aldus Liberty Media in haar verslag. "De inkomsten uit mediarechten stegen dankzij de aanhoudende groei van de inkomsten uit F1 TV-abonnementen en hogere vergoedingen uit hoofde van nieuwe en vernieuwde contractuele overeenkomsten. De inkomsten uit racepromotie stegen dankzij contractuele verhogingen van de vergoedingen en de inkomsten uit sponsoring namen toe dankzij de opname van inkomsten van nieuwe sponsors en de groei van de inkomsten van bestaande sponsors", zo valt er te lezen.

Maar het is niet alleen de goednieuws-show, want niet alle inkomsten zijn gestegen. "Andere inkomsten daalden in het eerste kwartaal voornamelijk door lagere vrachtinkomsten als gevolg van de afname van de inflatie van de vrachtkosten op de factureringstarieven, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere horeca-inkomsten als gevolg van meer bezoekers aan de Paddock Club. De teambetalingen waren hoger dan vorig jaar door hogere betalingen over het gehele raceseizoen."

Kracht van het platform

Liberty Media heeft ook de impact benadrukt van ongeveer 6 miljoen dollar aan kosten in verband met de Grand Prix van Las Vegas - dit genoteerd als 'algemene en administratieve kosten' in het eerste kwartaal van het jaar. "Het Formule 1-seizoen kent een fantastische start, met spannende races tot nu toe en nog veel meer in het verschiet op onze recordkalender van 23 races in 2023," aldus F1 CEO Stefano Domenicali.

"De raceweekenden trekken een enorm publiek, met de Grand Prix van Australië met 445.000 fans en uitverkochte wedstrijden voor het merendeel van de resterende kalender. De kracht van ons platform blijft ook de belangstelling trekken van commerciële partners, met een aantal nieuwe en uitgebreide sponsors die tot nu toe al zijn aangekondigd."