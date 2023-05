Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 12:12 - Laatste update: 13:18

Hoewel niet iedereen overtuigd is van het sprintformat, zoals dat afgelopen week in Azerbeidzjan verliep, is Formule 1-eigenaar Liberty Media van plan om tien van de verkorte races op de kalender van volgend jaar in te plannen, zo meldt de Spaanse tak van Motorsport.com.

Onder leiding van de Amerikanen, die in 2017 het stokje overnamen van Bernie Ecclestone, is de Formule 1-kalender alleen maar gegroeid. De nieuwe eigenaren hebben daarnaast in 2021 de sprintraces geïntroduceerd. Het is bedoeld om een jonger en nieuw publiek aan te spreken en dat lijkt te werken, want het idee is om het aantal sprintraces volgend jaar op te schroeven. Enkele coureurs, waaronder Max Verstappen, hebben zich uitgesproken tegen de huidige opzet van het sprintformat en de Nederlander geeft de voorkeur aan een traditioneel weekend.

Artikel gaat verder onder video

Kostenplaatje voor organisatoren

Volgens het medium zijn er insiders die hebben gemeld dat de Amerikaanse eigenaren het huidige aantal van zes sprintraces, naar tien voor volgend jaar willen brengen. Er zit niet alleen voor de fans een extra race in tijdens die specifieke weekenden, het brengt ook extra geld in het laatje voor de eigenaren. Zo is Liberty Media van plan om de kosten van het organiseren van een Grand Prix-weekend te verhogen als er ook een sprintrace in het desbetreffende weekend plaatsvindt. Op dit moment is het niet bekend welke organisatoren bereid zijn om meer uit te geven, zodat ze een sprintweekend kunnen organiseren.

Exclusiviteit

Los van de kritiek van enkele coureurs, komen er ook geluiden uit de paddock die bang zijn dat de exclusiviteit van de koningsklasse onder druk komt te staan door de hoeveelheid races. Een insider vertelt aan het Spaanse medium: "Er is een risico op verzadiging. De Formule 1 moet een evenement blijven, zoals de Champions League in het voetbal is, en niet zoals de nationale competities die nu worden aangeboden."