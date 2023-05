Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 19:25 - Laatste update: 19:35

De Formule 1 heeft voorafgaand aan het raceweekend in Miami een gigantische samenwerking met PUMA aangekondigd. Het kledingmerk mag vanaf 2024 Formule 1 gelicenseerde kleding, schoenen en accessoires gaan verkopen.

De Formule 1 heeft een meerjarige deal gesloten met PUMA, die in 2024 in zal gaan. Door deze deal mag het kledingmerk een nieuwe collectie fanwear op de markt gaan brengen. Deze items zullen te koop zijn op de website van PUMA maar ook in fysieke winkels over de gehele wereld. Stichd, de dochteronderneming van PUMA, krijgt daarnaast de exclusieve rechten om op het circuit gelicenseerde producten te mogen verkopen. Daarnaast zal PUMA vanaf 2024 de uniformen voor al het Formule 1-personeel gaan aanleveren.

"Terwijl de F1 over de hele wereld blijft groeien, hebben we nieuwe fans bereikt door spannende samenwerkingen en zien we dat de sport gebieden van de reguliere cultuur betreedt die we nog niet eerder hebben gezien", zo reageert Stefano Domenicali op de samenwerking. "PUMA heeft een rijke geschiedenis in de autosport, waardoor ze perfect in de Formule 1 passen, terwijl we de sportkleding naar een hoger niveau tillen voor fans op straat, coureurs in de paddock en al het andere daartussenin."

Reactie PUMA

Ook Arne Freundt, de CEO van PUMA, is ontzettend blij met de samenwerking. "PUMA is uitgegroeid tot het meest authentieke en geloofwaardige sportmerk in de motorsport en heeft de expertise om de beste producten te creëren voor 's werelds toonaangevende coureurs en teams, evenals voor de fans. De invloed van de autosport, en in het bijzonder de Formule 1, op de sport- en streetwearcultuur is de laatste jaren sterk toegenomen. Onze nieuwe samenwerking met de Formule 1 biedt een geweldige kans om deze mix van autosport en lifestyle verder te verkennen. PUMA heeft altijd op het snijvlak van sport en mode gezeten, en we voelen dat we in de perfecte positie zitten om de cultuur van de sport te vertalen naar relevante streetwear-collecties en merkbekendheid te stimuleren bij een jong, welvarend en divers publiek", aldus de topman.