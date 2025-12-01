Na de Grand Prix van Qatar verplaatst het hele Formule 1-circus zich enkele honderden kilometers richting het oosten, aan de andere kant van de Perzische Golf, om daar te beginnen aan het allerlaatste hoofdstuk van dit seizoen: de Grand Prix van Abu Dhabi. Wie pakt de felbegeerde wereldtitel? Dit is het tijdschema.

De Grand Prix van Qatar zit erop en na 23 races en zes sprintraces is er nog altijd geen beslissing gevallen in het wereldkampioenschap. Maar liefst drie coureurs kunnen zich zondag tot wereldkampioen kronen: Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri zullen gaan strijden om het felbegeerde zilverwerk. Dit weekend rijden we op het Yas Marina Circuit gewoon volgens het normale format, met drie vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix.

Grand Prix Abu Dhabi

De Grand Prix van Abu Dhabi wordt sinds 2009 verreden en is een circuit waar vooral Sebastian Vettel en Lewis Hamilton veel succes hebben gekend. De afgelopen vier seizoenen voor 2024 won Max Verstappen echter de Grand Prix van Abu Dhabi, waardoor hij dus een fantastische reeks verdedigen kon verdedigen op het Yas Marina Circuit. Afgelopen jaar ging de zege echter naar Lando Norris. Mocht dat dit weekend ook gebeuren, pakt hij zijn eerste wereldtitel. Het circuit is 5.2 kilometer lang en heeft zestien bochten. Er zijn twee DRS-zones, op start-finish en tussen bocht acht en negen. In totaal zullen de coureurs 58 rondjes en iets meer dan 306 kilometer gaan rijden.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Het raceweekend in Qatar wordt dit jaar op vrijdag 5 december al om 10:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 14:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede vrije training. Zaterdag 6 december beginnen we om 11:30 uur met de derde vrije training, waarna het om 15:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van de Abu Dhabi, hét hoofdgerecht van het weekend en de apotheose van dit seizoen, wordt op zondag 7 december om 14:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 5 december

10:30 uur: Eerste vrije training

14:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 6 december

11:30 uur: Derde vrije training

15:00 uur: Kwalificatie GP Abu Dhabi

Zondag 7 december

14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi

