Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 16:44

Hevige neerslag heeft de regio Emilia-Romagna in Noord-Italië geteisterd. De regenval heeft er namelijk voor gezorgd dat er momenteel flink wat overstromingen zijn in het gebied, waar ook het circuit van Imola ligt. Over twee weken staat daar het raceweekend in de Formule 1 op het programma.

Onder meer de NOS bericht over de regenval. Komend weekend is de Formule 1 nog in Miami om daar het vijfde raceweekend van 2023 af te werken, maar na een week rust zal daarna de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden worden. Het gebied staat wel bekend om hevige regenval en ook de coureurs hebben hier tijdens de raceweekenden al wel eens mee te maken gehad. Bij de overstromingen in Noord-Italië zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn ruim 400 mensen geëvacueerd in het gebied. Er is verder geen specifiek informatie over hoe het circuit er momenteel aan toe is en of de overstromingen ook daar impact hebben gehad. Het is voor de organisatie in ieder geval te hopen dat de schade, mocht er schade zijn, beperkt is gebleven.

Waterstand Po gestegen

De waterstand van de rivier Po is door de regenval ook flink gestegen. De langste rivier van Italië zou binnen het afgelopen etmaal maar liefs 1,5 meter zijn gestegen. Omdat er ook een stijging in de waterstand van vertakkingen van de Po gemeten is, hebben ook een paar huizen op dit te maken gehad met overstromingen. Het gebied dat getroffen is, is mede daardoor aanzienlijk groot. De Italiaanse regering heeft laten weten dat het alle benodigde hulp zal sturen om de lokale bevolking te helpen.

Imola 2022

Het raceweekend van 2022 in Imola was een sprintraceweekend, de eerste van 2022. Max Verstappen sloot beide races af op P1. Tijdens de sprintrace versloeg hij na een goede start Charles Leclerc en Sergio Pérez. Tijdens de race was het Red Bull dat domineerde, met Verstappen op P1 en Pérez op P2. Norris zou in een chaotische race met regen op P3 eindigen en George Russell aftroeven. Na dat weekend stond Leclerc met 86 punten nog wel stevig bovenaan in het klassement, maar het raceweekend in Imola bleek het begin van de inhaalrace te zijn van Verstappen. In 2023 gaat Verstappen in een hele andere situatie aan het raceweekend in Imola beginnen. De organisatie van de race heeft twee weken om eventuele schade aan het circuit of de infrastructuur te repareren.