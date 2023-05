Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 15:28 - Laatste update: 15:32

Toto Wolff heeft een vernietigend oordeel geveld over de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit deed de Oostenrijker na een teleurstellende race in Bakoe. Wolff geeft toe dat hij na de race in Azerbeidzjan geen idee heeft van het tempo van zijn team in vergelijking met hun directe rivalen.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden afgelopen zondag respectievelijk als zesde en achtste, terwijl Red Bull comfortabel het derde een-tweetje van het seizoen veiligstelde. Het zal geen race zijn die de geschiedenis ingaat, ondanks de wijzigingen die werden aangebracht aan de zaterdag van het sprintrace-format. De Mercedes-baas omschreef de race als 'saai', terwijl hij toegaf dat Red Bull duidelijk baas boven baas is in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans reageren teleurgesteld in speciale livery Red Bull in Miami: "Is dit echt?"

Mysterieus tempo

"Er werd niet ingehaald, zelfs niet met een groot tempoverschil", zei Wolff over de race in Azerbeidzjan. "Het zorgde niet voor geweldig entertainment. Ik zou tussen Aston Martin, Ferrari en ons niet weten wie sneller is, want je zit vast waar je vastzit en dat is het zo'n beetje. Uiteindelijk komt het allemaal neer op racen. De race heeft zware gevechten nodig, en ik denk dat het hoogtepunt dat je [tijdens de sprintrace] kon zien, was dat George en Max het konden uitvechten. En daar was zondag niets van te merken." De Oostenrijker geeft toe dat Red Bull ook in Bakoe weer dominant was. "Zelfs als je binnen 0,2 seconden was, was het bijna onmogelijk om in te halen. Tenzij de andere coureur een fout maakt. We moeten ernaar kijken en kijken hoe we het kunnen verbeteren."

Safety car De Vries

De race van afgelopen weekend werd effectief beslist door een vroege safety car, waardoor de uiteindelijke winnaar Sergio Pérez zijn slag kon slaan en teamgenoot Max Verstappen dankzij een pitstop, die in tegenstelling tot de pitstop van Verstappen wel goed getimed werd, in kon halen voor P1. Er was daarna weinig wiel-aan-wiel actie tussen de twee Red Bulls of bij de andere coureurs. Pérez onderstreepte daarmee zijn status als 'king of the streets'. Het gebrek aan inhaalmanoeuvres en strijdende coureurs zorgde ervoor dat de race geen spektakelstuk werd.