Lewis Hamilton kwalificeerde zich als achttiende voor de F1 Grand Prix van Qatar. De enige twee coureurs die hij wist te verslaan, waren Lance Stroll en Franco Colapinto. De Ferrari-coureur begrijpt niet waarom hij zo langzaam is en hij is allesbehalve tevreden over de strategie van de Scuderia.

Het is een dramatisch weekend voor de scharlakenrode bolides op het Lusail International Circuit. Charles Leclerc kwalificeerde zich als negende voor de Sprint en werd na een slechte start dertiende in de zaterdagsrace. De Monegask mag op zondag vanaf P10 vertrekken, nadat hij in de problemen kwam in Q3. Hamilton kwalificeerde zich als achttiende voor de Sprint en startte na setupwijzigingen vanuit de pitstraat. Hij kwam niet verder dan P17. De zevenvoudig wereldkampioen moest opnieuw genoegen nemen met P18 in de kwalificatie voor de Grand Prix.

Hamilton begrijpt er weinig van

"Ik kan je niet vertellen wat het is", begon Hamilton bijna in tranen bij Viaplay. "Geweldig is het in ieder geval niet..." Na een lange stilte vervolgde de Brit geïrriteerd: "Ja, ik kan het je niet vertellen. Ik sta nou eenmaal waar ik sta."

Hamilton kreeg daarna vragen over verkeer: "Ik had wel een beetje last van verkeer, toen ik op het punt stond om te beginnen met mijn ronde. Het was een auto die snelheid aan het minderen was. Ik weet niet meer wie het was, een Haas misschien. Die zat in de weg. Daardoor begon ik net als Charles, zo'n vier seconden daarachter. [Vanwege de vuile lucht] is het niet goed om vier seconden achter iemand een rondje te moeten doen, dus het was onvermijdelijk dat het geen goed rondje zou worden. De rest had vervolgens tijd om nog een run te doen. Geen idee waarom wij dat niet hebben gedaan", zo eindigde hij kritisch op de strategie van Ferrari.

Leclerc eindigde als tiende na deze spin in Q3. Hamilton moet dus vanaf P18 komen.

⏪ Rewind to that Leclerc spin



It was a big one! 😵#F1 #QatarGP pic.twitter.com/hhfGj8VO0N — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

