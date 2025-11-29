Hamilton bijna in tranen en geïrriteerd bij Viaplay: "Ik kan het je niet vertellen"
Hamilton bijna in tranen en geïrriteerd bij Viaplay: "Ik kan het je niet vertellen"
Lewis Hamilton kwalificeerde zich als achttiende voor de F1 Grand Prix van Qatar. De enige twee coureurs die hij wist te verslaan, waren Lance Stroll en Franco Colapinto. De Ferrari-coureur begrijpt niet waarom hij zo langzaam is en hij is allesbehalve tevreden over de strategie van de Scuderia.
Het is een dramatisch weekend voor de scharlakenrode bolides op het Lusail International Circuit. Charles Leclerc kwalificeerde zich als negende voor de Sprint en werd na een slechte start dertiende in de zaterdagsrace. De Monegask mag op zondag vanaf P10 vertrekken, nadat hij in de problemen kwam in Q3. Hamilton kwalificeerde zich als achttiende voor de Sprint en startte na setupwijzigingen vanuit de pitstraat. Hij kwam niet verder dan P17. De zevenvoudig wereldkampioen moest opnieuw genoegen nemen met P18 in de kwalificatie voor de Grand Prix.
Hamilton begrijpt er weinig van
"Ik kan je niet vertellen wat het is", begon Hamilton bijna in tranen bij Viaplay. "Geweldig is het in ieder geval niet..." Na een lange stilte vervolgde de Brit geïrriteerd: "Ja, ik kan het je niet vertellen. Ik sta nou eenmaal waar ik sta."
Hamilton kreeg daarna vragen over verkeer: "Ik had wel een beetje last van verkeer, toen ik op het punt stond om te beginnen met mijn ronde. Het was een auto die snelheid aan het minderen was. Ik weet niet meer wie het was, een Haas misschien. Die zat in de weg. Daardoor begon ik net als Charles, zo'n vier seconden daarachter. [Vanwege de vuile lucht] is het niet goed om vier seconden achter iemand een rondje te moeten doen, dus het was onvermijdelijk dat het geen goed rondje zou worden. De rest had vervolgens tijd om nog een run te doen. Geen idee waarom wij dat niet hebben gedaan", zo eindigde hij kritisch op de strategie van Ferrari.
Leclerc eindigde als tiende na deze spin in Q3. Hamilton moet dus vanaf P18 komen.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 10 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 57 minuten geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november