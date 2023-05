Jordy Stuivenberg

Woensdag 3 mei 2023 13:15

Helmut Marko bevestigt de geruchten: Adrian Newey heeft zijn contract bij Red Bull racing verlengd en blijft ook de komende jaren verbonden aan de succesvolle renstal uit Milton Keynes.

Newey staat bekend als een van de beste ontwerpers in de Formule 1. Hij stond aan de basis van kampioenschappen bij Williams en McLaren, voordat hij aan de slag ging bij Red Bull Racing. Daar bleek de Red Bull RB6 in 2010 een schot in de roos, want Sebastian Vettel pakte de titel bij de rijders en het team won het constructeurskampioenschap. In 2011, 2012, 2013, 2021 en 2022 legde de formatie uit Milton Keynes beslag op nog negen titels, dus het is niet zo vreemd dat er aan Newey getrokken werd.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de geruchten zou vooral Ferrari concreet geweest zijn, maar de afgelopen dagen leek het er toch op dat Newey zijn handtekening onder een nieuw Red Bull-contract ging zetten. Dat is nu gebeurd, bevestigt Marko tegenover Sport1. “De contractverlenging van Adrian Newey toont dat we door willen bouwen en dat de werksfeer hier geweldig is”, stelt Marko. “Adrian is al 17 jaar onderdeel van het team, maar heeft natuurlijk geen contract voor het leven. Hij is meer dan eens benaderd door de concurrentie en dat zal ook blijven gebeuren.”

Newey vierde in december zijn 64e verjaardag, dus hij nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Het is echter onduidelijk hoe lang hij door wil werken en of hij het voorbeeld van Marko volgt. De Oostenrijker is inmiddels 80 jaar oud en lijkt van geen wijken te weten. “Ik hoop en verwacht eigenlijk wel dat Adrian tot aan zijn pensioen bij ons blijft", sluit Marko af.