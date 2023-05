Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 11:57

Red Bull-teambaas Christian Horner vergelijkt de interne strijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez als de situatie bij 'eb en vloed' en geeft aan dat het duo nog wel even vrij is om te racen. Pas als het teambelang in gevaar komt, zal de Brit gaan ingrijpen, maar voorlopig heeft Red Bull met de RB19 nog steeds de snelste auto van het veld.

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, maar teamgenoot Pérez is na het raceweekend in Bakoe nog maar zes punten verwijderd van de koppositie in het klassement. De superioriteit van het Oostenrijkse team is nu nog aanwezig en Horner wil die tijd gebruiken om een flinke buffer op te bouwen, voordat de andere teams dichterbij komen. Bij F1i.com gaat de teambaas in op de strijd tussen het duo van Red Bull.

Buffer opbouwen

Het Oostenrijkse team heeft als gevolg van de straf voor het schenden van de budgetcap een beperking op de ontwikkelingstijd gekregen, maar de renstal begon het 2023-seizoen überhaupt al met de minste tijd, als regerend constructeurskampioen. De teambaas neemt die gedachte dan ook mee als hij het over de titelstrijd heeft. "Op dit moment zijn het die twee [Verstappen en Pérez red]. Er is een klein gat tussen de rest van het veld, maar er zijn nog negentien races te gaan en vijf sprintraces. Dus er is een enorme hoeveelheid races en een hele reeks verschillende circuits te gaan, dus het kan eb en vloed zijn tussen die twee. Betrouwbaarheid zal een belangrijke factor zijn. En waar we ons momenteel meer op richten, is het opbouwen van een buffer met beide coureurs", zo luidt de doelstelling.

Teamorders

De ontwikkeling van de RB19 gaat natuurlijk wel door, ondanks de beperkingen. "Als we terugkomen in Europa, weet ik zeker dat er grote upgrades zullen zijn. En natuurlijk kunnen we dit jaar minder ontwikkelen, dus daar ligt onze focus - proberen een gat te slaan", aldus Horner over de missie van de renstal. Dat doel mag volgens de teambaas dan ook niet in gevaar komen en zolang het teambelang niet wordt geschonden, is het duo vrij om te racen. "Ja, totdat de belangen van het team - als je het opneemt tegen een concurrent - groter worden dan die van de coureurs. Maar zoals het nu is, zijn ze vrij om te racen", aldus Horner.