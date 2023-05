Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 09:48 - Laatste update: 10:07

De 38-jarige Giedo van der Garde zal in het weekend van 10 juni voor het team van Graff uitkomen tijdens de 24 uur van Le Mans. De Nederlander heeft al een aantal keren meegedaan aan de legendarische race en zal samen met Patrick Pilet en François Hériau voor niets minder dan de winst gaan.

De voormalig Formule 1-coureur is naast zijn werk als analist bij Viaplay ook nog op het circuit terug te vinden. Zo wist Van Der Garde onlangs zijn tweede zege in het FIA World Endurance Championship op zijn naam te zetten. Dat gebeurde tijdens de 6 Uur van Portimão, als invaller van Tom Blomqvist. Op 9 juli klimt de Nederlander weer achter het stuur tijdens de 6 Uur van Monza.

100-jarige bestaan 24 uur van Le Mans

De editie van de 24 uur van Le Mans in 2023 is een bijzondere, want de race bestaat dit jaar maar liefst honderd jaar. "Na het Pro-Am kampioenschap in het FIA WEC te hebben gewonnen in 2021, wilde ik zo graag de 24 uur van Le Mans winnen. Nu ben ik samen met François en Patrick super blij dat ik nog een kans heb om Le Mans te winnen. Vooral tijdens dit eeuwfeest", zo legt een opgetogen Van Der Garde uit over zijn deelname. De Nederlander zal samen met Pilet en Hériau uitkomen in de LMP2 Pro-am-klasse en het zal de vijfde keer zijn dat Van Der Garde een poging gaat doen om de legendarische 24-uurs race te winnen. Ditmaal zal hij uitkomen voor het Franse team van Graff.