Q1-shock en pitstart: internet gaat los, maar hoop gloeit plotseling voor Verstappen
Fans reageren massaal op de vroege uitschakeling van Max Verstappen in Q1 op Interlagos. De Nederlander kwam in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië niet verder dan P16, waarna het internet losging met grappen en scherpe opmerkingen.
Verstappen worstelde zichtbaar met de RB21 en kreeg er geen snelle ronde uit, terwijl ook zijn teamgenoot in Q1 strandde. In veel reacties komt ook Yuki Tsunoda voorbij, die door fans wordt aangehaald in vergelijkingen en kwinkslagen. Een fan op X komt met een duidelijke analyse na de dramatische kwalificatie van gisteren: "Op alle fronten is dit belachelijk zwak van Red Bull, wat ze ook gedaan hebben... dit is verschrikkelijk van hen, deze auto zou niet in Q1 mogen uitvallen... er moeten vragen worden gesteld, wat in vredesnaam zijn ze aan het doen?" Vervolgens deelt iemand een extra sneer uit: "Ze gaven Max per ongeluk Yuki's auto."
Pijnlijk nieuws voor Verstappen, plots een andere stemming bij fans
Ondertussen is het officieel geworden dat Verstappen de race vanuit de pitstraat start: Red Bull vervangt zijn complete motor (de vijfde van het seizoen, dus sowieso een straf) en past de setup aan na de mislukte kwalificatie op P16. In droog weer mikt hij op een inhaalrace à la 2024, dit keer vooral om schade te beperken en met punten zijn titelkansen in leven te houden. Ook fans hebben dit nieuws snel opgepakt, maar nu heerst er plotseling een positievere stemming: "Max Verstappen, onthoud wie je bent", doelend op de iconische inhaalrace van de Nederlander in São Paulo.
