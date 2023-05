Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023 15:29 - Laatste update: 15:31

De Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll werden op de vrijdag en de zaterdag in Azerbeidzjan geteisterd door DRS-problemen. Zonder de openklappende achtervleugel misten ze wat snelheid op de rechte stukken en verloren ze twee tienden van een seconde per ronde. Teambaas Mike Krack vertelt over hoe de Britse renstal het tijdelijk wist op te lossen voor de Grand Prix van zondag.

De DRS-problemen resulteerde in een teleurstellende achtste en negende positie voor Alonso en Stroll, respectievelijk, in de Sprint Shootout. Later op de zaterdag kwamen ze als zesde en achtste over de streep in de Sprint. De Spanjaard en de Canadees maakten allebei twee posities goed in de Grand Prix om zo vierde en zesde te worden op het Baku City Circuit.

Artikel gaat verder onder video

WD40

"Ik kan het je niet vertellen, maar het was bijna net als WD40," antwoordde Krack op de vraag van motorsport.com wat de tijdelijke oplossing voor de DRS-problemen was. "De auto stond in parc fermé, dus dan is er niet zoveel dat je kunt doen. We hebben geprobeerd de oppervlakken schoon te maken en probeerden de gaten te controleren. We hebben de FIA mee laten kijken en de FIA was hierbij zeer behulpzaam en je zal ook hebben gezien dat we de vleugel op Fernando's auto hebben veranderd. Dit gebeurde in feite na een routinecontrole, want als je de hele tijd de vleugel open wil zetten, maar er zit geen beweging in, dan staat er meer druk op. Dus we hebben dat uit veiligheidsoverwegingen veranderd."

OOK INTERESSANT: 'Ontwerper briljante DRS van Red Bull één van de engineers die naar Ferrari vertrekt'

Afleiding

"Het was meer een afleiding dan een echt nadeel, omdat de DRS wel werkte op het achterste rechte stuk," legde de Luxemburger verder uit. "Het was dus duidelijk een klein nadeel, maar zowel in de Sprint als in de race werkte het. Toen we [de rondetijden] gingen analyseren na de kwalificatie, bleek dat we vooral veel verloren in de tweede sector, wat dus niet in de DRS-zone is. [De DRS-problemen] waren een afleiding en een groot deel van het team is zich daarop gaan focussen en daarom wisten we het ook op te lossen." Aston Martin had toen echter geen tijd meer op verbeteringen te vinden in die tweede sector. Een permanente oplossing zal worden aangebracht voor de Grand Prix van Miami aankomend weekend.