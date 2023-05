Vincent Bruins

Rinus VeeKay reed afgelopen zondag in de Children's of Alabama Indy Grand Prix op Barber Motorsports Park, de vierde ronde van de NTT IndyCar Series. De Ed Carpenter Racing-coureur kwalificeerde zich prima op de negende positie, maar in zijn jacht naar een goed resultaat in de race, werd de Nederlander gedwarsboomd door een ongelukkig getimede Safety Car.

Romain Grosjean behaalde pole position, maar verloor tijdelijk de leiding. De voormalig Formule 1-coureur pakte de eerste plek terug met een briljante inhaalactie op Scott McLaughlin. De Fransman ging in de slotfase wijd en dus was het toch de coureur van Team Penske die de overwinning pakte. VeeKay kwam ondertussen als zestiende over de streep.

Tweestopper

"Het was een moeilijke race," liet VeeKay vanuit het zuidoosten van de Verenigde Staten weten. "Ik startte vanaf de negende plaats en kwam goed weg. In de eerste ronde wist ik meteen twee tegenstanders te passeren. Ik zat goed in de wedstrijd en wist het tempo vooraan bij te benen, dat was heel fijn. Halverwege de eerste stint moest ik beginnen met het besparen van brandstof en banden, omdat we immers voor een traditionele tweestopper hadden gekozen. Op een gegeven moment had ik geen grip meer, maar moest ik toch nog even door. Anders zou de tweestopper namelijk niet werken. Toen ik de zachte rode band inruilde voor de harde compound, merkte ik dat het de balans ten goede kwam. We moesten echter nog wel heel veel brandstof besparen. Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat en gevochten als een leeuw om iedereen achter me te houden."

Optimistisch

Halverwege de race kwam de Safety Car op de baan vanwege de stilgevallen Dale Coyne Racing-bolide van Sting Ray Robb. "Meer dan een zestiende plaats zat er voor mij gewoonweg niet in," vertelde de 22-jarige uit Hoofddorp verder. "De neutralisatie kwam ons zeker niet goed uit. Concurrenten op een driestopstrategie kregen ineens veel mogelijkheden. Ik kan blij zijn met mijn eigen prestatie, want ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Ik ben optimistisch, want ik heb vandaag met het team een paar punten gevonden waaraan we kunnen werken. Hopelijk kunnen we over twee weken goed voor de dag komen tijdens het evenement waar ik twee jaar geleden mijn eerste race won." De GMR Grand Prix op de road course van Indianapolis Motor Speedway zal op zaterdag 13 mei worden verreden.