Dit is waarom timing van pitstop Verstappen in Azerbeidzjan zo ongelukkig was

Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023 09:58 - Laatste update: 10:01

Max Verstappen verloor gisteren de leiding in de Grand Prix van Azerbeidzjan na een pitstop die ongelukkig getimed was. Red Bull Racing had ongelooflijk weinig tijd om een beslissing te maken over de strategie van de tweevoudig wereldkampioen, toen de Oostenrijkse renstal zag dat Nyck de Vries was gecrasht, en Sergio Pérez kon daar zijn voordeel uit halen.

Pérez wist de race op de straten van Bakoe op zijn naam te schrijven. Verstappen viel door de pitstop terug achter Charles Leclerc, maar de Nederlander wist al gauw de Ferrari te passeren om de tweede positie veilig te stellen. Leclerc maakte dus het podium af.

Leider in het nadeel

Het probleem voor Red Bull was dat ze pas konden zien dat De Vries was gecrasht, toen Verstappen al in de laatste sector was. Als het team de Nederlander en Pérez buiten had gelaten en er was net een Virtual Safety Car (VSC) gekomen op het moment dat ze de pitstraat voorbij waren gereden, dan kreeg de rest van het veld een gratis pitstop. Met zes kilometer is Baku City Circuit één van de langste banen op de Formule 1-kalender, dus een ronde onder de VSC duurt dan vier tot vijf minuten. In de tijd dat Verstappen en Pérez dan eindelijk bij de pitstraat waren aangekomen, had de AlphaTauri van De Vries wellicht al weggehaald kunnen zijn, en zou er al met groene vlaggen gezwaaid kunnen worden. Red Bull kon ook niet een VSC anticiperen en Verstappen op de baan laten, want het was sowieso al tijd voor de bandenwissel. Als er geen neutralisatie was geweest, en Pérez en Leclerc konden eerder stoppen dan Verstappen, dan zou de laatstgenoemde wellicht alsnog de leiding zijn kwijtgeraakt door de undercut. Pérez en Leclerc hadden dan ten minste één extra ronde om harder dan Verstappen te gaan op gloednieuw rubber. In dit soort situaties is de coureur die op de eerste positie ligt, eigenlijk altijd in het nadeel.

Ideale moment

"Het was het ideale moment om te stoppen als je naar de prestaties kijkt," verklaarde teambaas Christian Horner dan ook tegenover Sky Sports. De Brit dacht dat De Vries slechts rechtdoor was geschoten en geen schade had. "De Vries had de muur niet geraakt, de motor liep nog en we dachten dat hij gewoon achteruit zou rijden en zijn weg kon vervolgen. Soms gaan dat soort dingen gewoon zo. De pech van Verstappen was hier het geluk van Pérez. En Pérez heeft een sensationeel weekend gehad. Hij is hier altijd heel goed geweest. Hij had vandaag wat geluk met de Safety Car, maar hij had ook veel snelheid en controleerde de race. Hij heeft fenomenaal gereden, het hele weekend."