Remy Ramjiawan

Maandag 1 mei 2023 13:34

De technisch directeur van Mercedes, James Allison, onthult dat de renstal niet terug naar de tekentafel gaat voor het ontwerp van de 2024-auto. Mercedes zit al een tijdje te dubben over het huidige concept en de verwachting was dat het team het over een ander boeg zou gaan gooien.

Allison keerde onlangs terug in zijn functie nadat de constructeur Mike Elliott had overgeplaatst naar zijn voormalige functie als chief technology officer. De veranderingen kwamen in het licht van de problemen met de W14 van dit jaar, waardoor Mercedes gedwongen werd een agressief pakket samen te stellen om de prestaties te verbeteren. Ondertussen denkt Allison al na over de toekomstige ontwikkeling en richting.

Concept omgooien niet nodig

Het zeropod-concept is inmiddels niet meer heilig en teambaas Toto Wolff heeft zich meermaals uitgesproken over de andere filosofieën binnen de Formule 1. Toch gelooft Allison niet dat een drastische herziening van het huidige concept nodig is. "Ik denk niet dat iemand van ons een grootscheepse herziening en dus weer vanaf een schoon vel papier beginnen, ooit als een goede of voorspoedige aanpak zou beschouwen. Als de regels veranderen, dan moet je natuurlijk mee veranderen, maar techniek gaat over iteratie. En als je de boel overhoop haalt, en ik ga hier gruwelijk metaforen door elkaar halen, gooi je naar alle waarschijnlijkheid een heleboel baby's met een kleine hoeveelheid badwater weg", zo trekt hij de vergelijking op de persconferentie in Bakoe.

'Je verscheurt nooit de dingen'

In de ogen van Allison zijn alle auto's op de Formule 1-grid ongeloofgelijk goed. "Het gaat er uiteindelijk om hoe competitief je bent. Ben je de beste in de hele wereld? Je gaat het platform dat je hebt gebruiken en je kiest de wegen vooruit die het mogelijk maken om op de snelst mogelijke manier beter te worden. En eigenlijk ga je nooit, bijna nooit, de dingen verscheuren en zeggen: nee, genoeg daarvan, laten we veranderen en totaal iets anders doen", aldus de technisch directeur van het team uit Brackley.