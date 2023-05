Vincent Bruins

Lewis Hamilton is de dagen aan het aftellen. Hij kan namelijk niet wachten, totdat de upgrades op zijn Mercedes W14-bolide zitten. De planning van het Duitse team is om deze voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola klaar te hebben.

Lewis Hamilton kwalificeerde zich op de vrijdag in Bakoe als vijfde en in de Sprint Shootout van zaterdag als zesde. In niet alleen de Sprint, maar ook in de Grand Prix van Azerbeidzjan op de zondag, verloor de Brit een plekje aan Fernando Alonso. Zijn zesde positie gisteren was het slechtste resultaat van het seizoen tot nu toe.

Niet gefaald

"Ik denk niet dat we fouten hebben gemaakt of dat er lessen zijn die geleerd moeten worden," vertelde Hamilton tegenover Sky Sports na afloop van de race op het Baku City Circuit. "We hebben niet gefaald. We zijn aan het bouwen naar waar we moeten staan. Iedereen in de garage blijft positief en iedereen doet zijn best en dat is het maximale wat we kunnen vragen, totdat we die upgrades krijgen waarmee we hopelijk meer in het gevecht vooraan kunnen meedoen."

Nieuw begin in Imola

"We wisten al vrij vroeg dat het een paar races zou duren, voordat we die upgrades krijgen," legde de zevenvoudig wereldkampioen verder uit. "We zijn de dagen en de weken aan het aftellen. We weten op dit moment nog niet hoe goed de upgrades zullen zijn, maar we weten wel dat het een nieuw begin voor ons zal zijn. Miami gaat hopelijk al beter qua racepace. Als je terugkijkt naar vorig jaar, stuiterden we hier nog heel erg, dus de auto is momenteel wel veel beter. Hopelijk kunnen we dan het gevecht aan met de koplopers. Misschien niet met de Red Bulls, omdat ze zo snel zijn, maar als we de Aston Martins aankunnen, zou dat geweldig zijn."