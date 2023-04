Jeen Grievink

Zondag 30 april 2023 16:51 - Laatste update: 16:54

George Russell probeert zich weinig aan te trekken van de uitlatingen die Max Verstappen gisteren over hem deed. De Nederlander noemde de coureur van Mercedes onder meer een "dickhead" en een "prinses". Russell wil er niet te veel waarde aan hechten en hoeft ook geen excuses van Verstappen.

De gemoederen liepen gisteren hoog op tussen Verstappen en Russell na afloop van de Sprintrace in Azerbeidzjan. De twee heren maakten kort na de start contact met elkaar, waarbij Verstappen schade opliep. Hierdoor verloor hij behoorlijk wat rondetijd en moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Na afloop ging Verstappen verhaal halen bij zijn concurrent van Mercedes. Russell wilde er echter niet te veel woorden aan vuil maken en liep weg, waarna Verstappen hem een "dickhead" noemde. Daarna omschreef hij Russell nog als een "prinses". Russell kan zich er echter niet zo druk om maken, zo liet hij weten bij de verzamelde pers.

Gewoon een race-incident

Als Russel gevraagd wordt naar de pittige uitlatingen van Verstappen, zegt hij allereerst dat er "niets meer over te zeggen" valt, om vervolgens toch een uitgebreide reactie te geven. "Het was uiteindelijk voor iedereen een gespannen moment. Ik weet niet of hij er nu anders tegenaan kijkt, maar het was gewoon een race-incident", zo vertelde Russell, die geen excuses hoeft voor de woorden van de Nederlander. "Ik denk niet dat hij z'n excuses hoeft aan te bieden. Max is een geweldige gast en een fantastische coureur."

Verstappen "doet zichzelf geen plezier" volgens Russell

Hoewel Russell er rustig onder blijft, is hij niet erg te spreken over de houding en de woordkeuze van Verstappen. "Het zit me niet dwars (wat hij gezegd heeft, red.), maar hij doet zichzelf ook geen plezier met dat soort opmerkingen. Dat soort woorden zijn gewoon een beetje onnodig", zo besluit Russell.