Pérez troeft Verstappen wederom af in Azerbeidzjan: "Wisten de druk op Max op te voeren"

Jeen Grievink

Zondag 30 april 2023 14:47 - Laatste update: 14:50

Sergio Pérez heeft zijn sterke weekend in Azerbeidzjan een gevolg gegeven door de Grand Prix op zondag te winnen. De Mexicaan reed een solide race en wist teamgenoot Max Verstappen achter zich te houden. Na afloop was hij dan ook uitermate tevreden met het behaalde resultaat.

Pérez begon de race op het Baku City Circuit vanaf de derde positie, maar wist tijd te winnen door een pitstop te maken onder de safety car voor Nyck de Vries. Hierdoor wist hij teamgenoot Verstappen te passeren, nadat hij kort daarvoor al een succesvolle inhaalactie had uitgevoerd op polesitter Charles Leclerc. Vervolgens kwam Pérez niet meer in de problemen en wist hij collega Verstappen op gepaste afstand te houden. Uiteindelijk kwam Pérez dus als winnaar over de streep. Een kers op de taart voor de 33-jarige coureur, die toch al een bijzonder goed weekend kende in Azerbeidzjan. Gisteren won hij ook al de Sprintrace.

Pérez wist de druk op Verstappen op te voeren

Na afloop was Pérez door het dolle heen en verscheen hij dan ook met een grote glimlach bij Damon Hill, die de gridinterviews verzorgde. "Het pakte goed uit voor ons vandaag. We wisten de druk op Max op te voeren", zo begint hij. "Het zag er goed uit en toen kwam de safety car. Het was erg close tussen ons (Pérez en Verstappen, red.) vandaag. We hebben elkaar tot het maximum gepusht. De manier waarop Max mij vandaag opjaagde vandaag, was lastig voor mij, maar het ging goed", zo vertelde Pérez.