Zondag 30 april 2023 12:52 - Laatste update: 12:58

George Russell heeft onthuld dat hij Max Verstappen aan zich voorbij liet gaan bij de herstart van de Sprint in Bakoe gisteren. Hij realiseerde zich dat hij in een Mercedes niet op kan tegen de snelheid van de Red Bull.

Verstappen en Russell kwalificeerde zich op de tweede startrij voor de Sprint van zaterdag. De twee raakten elkaar in de openingsronde en de eerstgenoemde verloor tijdelijk de derde positie. De Nederlander pakte die plek meteen weer terug na een Safety Car-periode voor de crash van Yuki Tsunoda. Na afloop van de Sprint werden er enkele woorden gewisseld tussen Verstappen en Russell over het contact. Verstappen zal de Grand Prix van Azerbeidzjan op de zondag aanvangen vanaf de tweede positie, terwijl Russell buiten de top tien begint.

Achtervleugel eraf halen

"We weten wat het snelheidsverschil is," reageerde Russell op een vraag van motorsport.com over de inhaalactie van Verstappen. "Ik geloof dat we de achtervleugel er volledig af kunnen halen en dat de Red Bull op de rechte stukken nog steeds sneller zou zijn dan wij, en dan maak ik geen grap. We snappen niet wat zij doen, maar het is duidelijk iets ongelooflijks... Een duimpje omhoog voor hen voor alles wat ze hebben gedaan om die snelheid op de rechte stukken te behalen."

Gevecht voorbij laten gaan

"Maar vooral met de DRS, zoals ik al zei, geloven we dat we de achtervleugel er volledig af kunnen halen en dat ze nog steeds sneller zijn dan wij. Dus er klopt iets niet van onze kant," vervolgde de 25-jarige Brit. "Ik had altijd meer kunnen doen [om Verstappen op afstand te houden], maar het feit is dat ik niet in de positie stond om met Max te kunnen vechten. Hij zou mij hoe dan ook een keer inhalen. Je moet dus kiezen waar en wanneer je een gevecht aan je voorbij laat gaan en ik koos ervoor dat bij de herstart te doen. En dat deed hij dus niet bij de start van de race."