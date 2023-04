Vincent Bruins

Zondag 30 april 2023 10:02 - Laatste update: 10:06

Charles Leclerc mocht de Sprint in Bakoe gisteren vanaf pole position starten en tijdens een Safety Car-periode kwam de Ferrari-coureur met een interessante boardradio. Wat het bericht was, was namelijk onduidelijk. Ging het nou om een 'cut' of om een 'cat'?

Leclerc verloor uiteindelijk de leiding aan Sergio Pérez en werd tweede in de Sprint. De 25-jarige coureur mag vandaag wederom vanaf pole position beginnen, ditmaal voor de Grand Prix van Azerbeidzjan waar niet 8, maar 25 punten worden gescoord voor een overwinning.

Veel meer punten moeten hebben

"Nou, ik weet het niet," antwoordde Leclerc op de vraag of zijn seizoen nu pas echt is begonnen, nu hij in één sprintrace meer punten heeft weten te scoren dan in de afgelopen drie Grand Prix-weekenden bij elkaar. "Eén ding is zeker, het laat zien hoe slecht de eerste drie races waren, want als je in een Sprint je punten verdubbelt, is dat normaal gesproken geen goed teken. Maar het is zoals het is. Ik bedoel, ik had veel meer punten in het kampioenschap moeten hebben dan wat ik nu heb, dus ja, het zit zoals het is. We concentreren ons gewoon op onszelf. We hebben niet veel geluk gehad in de eerste drie races, maar hopelijk kunnen we vandaag een probleemloze race rijden."

Cut of cat?

Tijdens de Safety Car-periode in de Sprint kwam Leclerc met een bericht over de boardradio, maar het was niet helemaal duidelijk wat de Monegask precies zei. Was het nou een 'cut', waarvan men dacht dat het duidde op een mogelijke lekke band? "Nee, absoluut niet," aldus de Ferrari-coureur. "Ik zei kat, en dat is iets heel anders! Er stond een kat midden op de baan en de Safety Car moest daar zelfs voor stoppen. Maar blijkbaar ben ik de enige die hem gezien heeft?" Perez antwoordde: "Ik zag hem niet, maar misschien dat Max de kat kan adopteren!" Leclerc vervolgde: "Er stond een kat bij het uitkomen van bocht 1 en de Safety Car moest remmen. Zo dramatisch was het niet, maar ik had het gevoel dat ik er wel iets over moest zeggen."