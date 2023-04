Vincent Bruins

De Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll werden op de vrijdag en de zaterdag in Azerbeidzjan geteisterd door DRS-problemen. Zonder de openklappende achtervleugel misten ze wat snelheid op de rechte stukken wat resulteerde in een P8 en een P9 in de Sprint Shootout op het Baku City Circuit.

Uiteindelijk finishten de groene AMR23-bolides op P6 en P8 in de Sprint. Alonso hoopt op een beter resultaat in de Grand Prix vandaag, nu hij vanaf de zesde positie mag beginnen. In de vrijdagskwalificatie voor de zondagsrace werd Stroll ook al negende.

DRS niet belangrijkste factor

"Ik denk niet dat we er 100 procent zeker van kunnen zijn," legde Alonso uit over of de problemen met de DRS nu opgelost zijn. "We hebben elke sessie problemen gehad, dus ik kan moeilijk zeggen dat het systeem zich heeft bewezen te werken voor de race. Maar het is zoals het is. Zelfs met DRS lijkt het erg moeilijk om in te halen als je auto's aan het volgen bent." De DRS-zone op het start-finishgedeelte werd voor dit weekend met 100 meter ingekort. "Dus misschien is het morgen niet eens de belangrijkste factor, of het nou werkt of niet."

Top vijf is ideaal

"Dit weekend presteerden we een beetje ondermaats en de Sprint Shootout op zaterdagochtend was daarvan het beste voorbeeld," vertelde de tweevoudig wereldkampioen verder. "P8 en P9 is niet goed genoeg, dus we waren een beetje bezorgd, toen we de sprintrace ingingen. Maar in de sprintrace merkte ik dat ik wat optimistischer werd. De auto was snel en we konden het tempo van de Ferrari en Mercedes volgen. Ik begin ook vanaf P6 in plaats van P8 [vandaag], dus ik heb een betere kans om te finishen in de top vijf en dat is ideaal. Zesde op zaterdag en een top vijf op zondag zou goed nieuws zijn na zo'n moeilijk weekend." Op de vraag of hij een idee had hoe de sprintrace leuker gemaakt had kunnen worden, antwoordde Alonso lachend: "Als de Red Bulls laatste startten."