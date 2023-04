Remy Ramjiawan

Max Verstappen was niet te spreken over de inhaalmanoeuvre van George Russell in de eerste ronde van de sprintrace in Bakoe. De Nederlander werd ingehaald door zijn collega van Mercedes, maar die kon dat niet doen zonder Verstappen te raken. Na de herstart pakte de tweevoudig kampioen de plek terug, maar niet zonder een sneer uit te delen.

Charles Leclerc mocht de sprintrace vanaf pole position starten, nadat hij zaterdagochtend de snelste tijd had laten noteren tijdens de Sprint Shootout. De Monegask bleef daarmee Sergio Pérez voor en ook Verstappen kwam niet verder dan plek drie. Gezien de snelheid van de RB19 was de startpositie geen ramp, want normaliter is de Red Bull sneller in de race, dan tijdens de kwalificatie.

Knokpartij

Toen de lichten uitgingen op het Baku City Circuit was het Russell die het vuur aan de schenen van de Nederlander legde. De Mercedes-coureur zat in de eerste bocht al naast Verstappen, maar kon er in bocht drie pas echt voorbij. Hierbij raakte Russell echter wel de RB19 van Verstappen en daar was de tweevoudig kampioen niet over te spreken.

Tijdens de race vroeg hij zich af waarom Russell de positie mocht behouden ondanks het contact en na de herstart was het Verstappen die terugknokte. Uiteindelijk kwam de Red Bull-coureur Russell voorbij en dat ging niet zonder een sneer uit te delen. Gianpiero Lambiase vertelde: "Geweldig gedaan Max en dat zelfs zonder contact, heel erg goed gedaan." Waarop Verstappen reageerde: "Ja, ik weet hoe ik dat moet doen."