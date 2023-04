Remy Ramjiawan

Logan Sargeant zal niet in actie komen tijdens de Sprintrace in Bakoe. De Amerikaanse coureur kwam tijdens de Sprint Shootout in contact met de muur en Williams bevestigt dat de FW-45 van de 22-jarige niet op tijd hersteld kan worden.

Net als in Melbourne komt ook in Bakoe de Williams goed voor de dag. Alexander Albon wist zijn bolide tijdens de kwalificatie op zaterdag op P7 te zetten en Sargeant was op weg naar Q2. Aan het einde van de eerste kwalificatiesessie ging het mis voor de Amerikaan. Sargeant kwam met te veel snelheid aan in bocht vijftien en klapte tegen de muur en uiteindelijk is de FW-45 te beschadigd om vanmiddag in actie te komen.

Niet genoeg tijd

Williams heeft de wagen van Sargeant na de shootout onderzocht en geprobeerd om te repareren, maar is tot de conclusie gekomen dat er simpelweg te weinig tijd is. "Logan's auto zal niet rijden in de F1Sprint vanmiddag, ondanks de alle inspanningen van het team. Nadat we de FW45 na de shootout terugkregen, hebben we keihard aan de auto gewerkt, maar er is niet genoeg tijd om de reparatie te voltooien. Daarom hebben we Logan teruggetrokken uit de Sprint", zo laat het team op Twitter weten.

Geen gevolgen voor Grand Prix

De klapper van de Amerikaan heeft verder geen gevolgen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan die zondagmiddag zal worden verreden. Sargeant vertrekt daar namelijk vanaf P15 en teamgenoot Albon doet dat zondag vanaf P13. Op een circuit waar de Williams goed voor de dag komt, lijken er kansen op punten voor het team uit Grove in te zitten.