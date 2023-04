Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 april 2023 10:10 - Laatste update: 10:19

Toto Wolff stelt dat Max Verstappen momenteel de te kloppen man is in de Formule 1. De Oostenrijker baalt enigszins dat de Nederlander in 2014 niet voor Mercedes is gegaan, maar benadrukt dat Verstappen de juiste keuze heeft gemaakt door voor Red Bull Racing te gaan.

Verstappen heeft de afgelopen twee seizoenen het wereldkampioenschap Formule 1 gewonnen, en zou zomaar eens op weg kunnen zijn naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. Verstappen en het team van Red Bull Racing zijn het Formule 1-seizoen van 2023 namelijk ijzersterk begonnen. De Nederlander staat na drie races bovenaan het klassement, met 69 punten achter zijn naam en twee overwinningen op zak. Verstappen heeft een voorsprong van 15 punten op teamgenoot Sergio Pérez op P2, en kan op een hoop lof rekenen vanuit het kamp van Mercedes.

"Max is, in combinatie met zijn auto, de maatstaf", vertelt een lovende Wolff tegenover De Telegraaf. "Hij is zo volwassen geworden en maakt geen fouten meer. Max is pas 25 jaar, toch? Je zou niet denken dat iemand op die leeftijd zo volwassen is, ook wat zijn kijk op het leven betreft. Dat is indrukwekkend." Veel mensen vragen zich af wat er zou gebeuren als Verstappen en Hamilton in één team zouden zitten. Wolff heeft daar wel een antwoord op. "De Lewis die ik ken, de Lewis die ik de tweede seizoenshelft in 2021 zag, is niet te verslaan. Maar sindsdien heeft Max zich nog meer ontwikkeld als coureur en een volgende stap gezet. Ik denk dat het heel close zou zijn."

Verstappen bij Mercedes?

Toen Verstappen in 2014 in de Formule 3 reed, was hij met verschillende partijen in gesprek over zijn toekomst. De Nederlander koos er uiteindelijk voor om zich bij de Red Bull-familie te voegen. Het had echter weinig gescheeld of Verstappen had zich bij het rijdersprogramma van Mercedes gevoegd. "Of ik daar met de kennis van nu van baal? Ja, natuurlijk", reageert Wolff. "Maar het was geen optie voor ons, we waren destijds heel blij met Lewis en Nico Rosberg en vervolgens met Lewis en Valtteri Bottas." Daarna was Verstappen niet meer beschikbaar. "Hadden Max en Lewis samen in een team gefunctioneerd? Misschien niet. Maar die harde vraag heb ik mezelf nooit hoeven stellen."

De Mercedes-teambaas benadrukt daarnaast dat we inmiddels kunnen concluderen dat Verstappen de juiste beslissing heeft genomen door voor Red Bull te kiezen. "Of het nu Max, Lewis, Michael Schumacher of Ayrton Senna is: ze zijn allemaal anders. Maar ze hebben allemaal een rauw randje. Ik hou van dat soort mensen, moeilijke mensen. Dat betekent vaak dat ze meer ambitie en meer toewijding hebben. Dat geldt niet alleen voor coureurs, maar ook voor de topmensen binnen een team."