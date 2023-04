Vincent Bruins

Lewis Hamilton had niet gedacht een enorme achterstand te hebben op de rechte stukken van het stratencircuit in Bakoe. Desondanks is hij wel tevreden over zijn startpositie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op zondag.

Hamilton kwam ternauwernood uit Q2 om deel te mogen nemen aan het derde gedeelte van de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen wist de Ferrari's en Red Bulls te matchen in een aantal mini-sectoren en kwalificeerde zich als vijfde. Een teleurgestelde George Russell wist echter niet in Q3 terecht te komen en bleef hangen op de elfde positie.

Enorme achterstand op rechte stukken

"Ik wist dat vooral de Red Bulls snel zouden zijn, maar ik wist niet dat we zo'n enorme achterstand zouden hebben op de rechte stukken," legde Hamilton uit na afloop van de kwalificatie. "Het is in ieder geval wel een goede indicatie. We zijn langzamer op de rechte stukken en langzamer in de middelste sector, dus we hebben veel werk voor de boeg om dat recht te zetten in de auto. Het is niet de gemakkelijkste om mee te rijden. Ik ben blij dat ik op de derde startrij sta en ik denk dat we hopelijk morgen een wat betere strijd kunnen voeren." Op de zaterdag wordt voor het eerst de Sprint Shootout gehouden, een extra kwalificatie die de startgrid voor de Sprint bepaalt die later op dezelfde dag wordt verreden.

Alles uit de kast halen niet makkelijk in Bakoe

"We proberen alles uit de kast te halen, we doen absoluut ons best op de baan," vertelde de Brit verder. "Maar om de timing juist te krijgen, om in een ritme te komen en om echt alles eruit te halen wat erin zit, is niet makkelijk op dit circuit. Ik had het lastig in Q2. Ik had de snelheid wel, maar de laatste ronde [in die sessie] ging gewoon niet lekker. Mijn run in Q3 was echt een heerlijk rondje en ik wist in feite op het eind even snel te zijn [als de koplopers], maar we moeten ergens nog iets meer in de rondetijd vinden om een Ferrari voorbij te gaan."