Vincent Bruins

Vrijdag 28 april 2023 14:05

Luke Browning is de nieuwste aanwinst van de Williams Racing Driver Academy. De 21-jarige Brit heeft een contract getekend als juniorcoureur bij de renstal waarvan James Vowles de teambaas is.

Browning vergezelt W Series-kampioen Jamie Chadwick en Formule 3-collega's Franco Colapinto, Oliver Gray en Zak O'Sullivan bij het juniorprogramma van Williams.

Titels in Formule 4 en GB3

Browning begon zijn carrière als coureur niet in formulewagens, maar in het Junior Saloon Car Championship en Ginetta Junior Championship. Hij werd in 2018 derde in de laatstgenoemde klasse na acht overwinningen in 26 races. Een jaar later maakte hij de overstap naar het Britse Formule 4-kampioenschap en won twee races in zijn debuutseizoen en in 2020 sleepte hij de titel binnen. In 2021 kwam hij uit in Formule 4-kampioenschappen in Duitsland, Italië en Oostenrijk en schreef wederom een aantal races op zijn naam. In 2022 voegde hij zich bij Hitech Grand Prix en ging op jacht naar het kampioenschap in de GB3, als het ware de Britse Formule 3. Browning komt nu voor hetzelfde team uit in het FIA Formula 3 Championship.

Droom die uitkomt

"Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van de Williams Racing Driver Academy," vertelde Browning. "Ik wil iedereen bij Williams Racing enorm bedanken voor deze kans om samen succes te boeken. Om verwelkomd te worden in deze familie is een droom die uitkomt, de geschiedenis van dit team is fenomenaal. Ik kan niet wachten om te zien hoe we het gaan doen. Dit is waar het begint." De Brit treedt in de voetstappen van Jenson Button, die zijn debuut maakte voor Williams in 2000 en wereldkampioen werd met Brawn GP in 2009, en Logan Sargeant die momenteel in de Formule 1 racet voor Williams.