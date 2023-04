Remy Ramjiawan

Mochten Max Verstappen en Sergio Pérez in Bakoe met elkaar knokken om de posities, dan zal teambaas Christian Horner niet ingrijpen door middel van een teamorder. De Brit benadrukt dat het duo vrij is om te racen, zolang het netjes verloopt.

De eerste en enige vrije training in Azerbeidzjan is vanmiddag verreden. Max Verstappen wist uiteindelijk de snelste tijd neer te zetten en Charles Leclerc kwam op P2 binnen. Sergio Pérez kwam niet verder dan de derde plek en dus zit Red Bull er weer goed bij. Om 15:00 uur wordt de kwalificatie afgetrapt en de uitslag daarvan geldt als startopstelling voor de race op zondag.

Respect

De titelstrijd lijkt voorlopig te gaan tussen het duo van Red Bull Racing en voor de camera van Sky Sports F1 benadrukt Horner na de eerste training dat hij zijn coureurs niet zal terugroepen. "De coureurs zijn, natuurlijk, vrij om te racen zolang ze dit maar netjes doen, elkaar respecteren, maar ook het team", zo legt Horner uit. Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, maar Pérez staat op slechts vijftien punten achterstand.

Het doel volgens Horner in Bakoe is vooral om niet te veel punten te verliezen. "De prioriteit in dit weekend ligt op het maximaliseren van het aantal punten in beide kampioenschappen. We zitten nu in zo'n vroeg stadium van het kampioenschap en het gaat er nog steeds om dat we niet te veel punten verliezen", aldus Horner.